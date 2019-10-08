【修例風暴】「全月通」無法使用乘客冀賠償，港鐵：評估後研安排

鐵路是港人主要的交通工具，惟近日因應社會大型示威衝突，港鐵（０００６６）按車站受
損情況，由上周五（４日）晚起陸續關站，多日僅維持有限度服務，多條路線服務受影響，一些
已購買全月通車票的乘客，連日來無法使用相關優惠。
有市民於社交網表示，自己已購買月票，惟仍須付額外車資乘坐其他交通工具，認為港鐵應
賠償。港鐵回應時表示，經評估後會研究如何提供補償安排。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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