美國總統特朗普施壓烏克蘭以抨黑政敵的「通烏門」風波進一步擴大，再多一名情報官員願
意指證總統特朗普，或加快國會眾議院對特朗普的彈劾調查。
協助首名告密者的律師團隊透露，第二名告密者掌握「第一手資料」（Ｄｉｒｅｃｔ
Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ），能夠支持首名告密者的說法。
代表首名告密者的律師扎伊德指，第二名告密者已經與情報機關官員會面，成為官方舉報人
，將受聯邦法律保護，免受總統或其他人的報復。《香港經濟日報》
08/10/2019 09:15
【通烏門】再有情報官員告密，稱掌握「第一手資料」
美國總統特朗普施壓烏克蘭以抨黑政敵的「通烏門」風波進一步擴大，再多一名情報官員願
意指證總統特朗普，或加快國會眾議院對特朗普的彈劾調查。
協助首名告密者的律師團隊透露，第二名告密者掌握「第一手資料」（Ｄｉｒｅｃｔ
Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ），能夠支持首名告密者的說法。
代表首名告密者的律師扎伊德指，第二名告密者已經與情報機關官員會面，成為官方舉報人
，將受聯邦法律保護，免受總統或其他人的報復。《香港經濟日報》
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