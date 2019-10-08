【通烏門】再有情報官員告密，稱掌握「第一手資料」

美國總統特朗普施壓烏克蘭以抨黑政敵的「通烏門」風波進一步擴大，再多一名情報官員願

意指證總統特朗普，或加快國會眾議院對特朗普的彈劾調查。

協助首名告密者的律師團隊透露，第二名告密者掌握「第一手資料」（Ｄｉｒｅｃｔ

Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ），能夠支持首名告密者的說法。

代表首名告密者的律師扎伊德指，第二名告密者已經與情報機關官員會面，成為官方舉報人

，將受聯邦法律保護，免受總統或其他人的報復。《香港經濟日報》

