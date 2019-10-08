《經濟通通訊社８日專訊》外電引述交易文件指，手遊運營商中手游科技集團（ＣＭＧＥ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ）周二至周五開始評估投資者對其計劃中的香港首
次公開募股的需求情況。
文件指，上市融資所得將用於拓展其基於ＩＰ的遊戲發布與開發業務、併購和營運資本。中
金公司和法國巴黎銀行擔任聯合保薦人。
此前有報道指，從美國納斯達克私有化退市的中手游科技集團，上月第三度向港交所提交上
市申請。該公司曾於去年９月及今年４月提交上市申請。（ｂｉ）
08/10/2019 10:44
【新股上市】傳手遊運營商中手游開始評估香港ＩＰＯ需求
《經濟通通訊社８日專訊》外電引述交易文件指，手遊運營商中手游科技集團（ＣＭＧＥ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ）周二至周五開始評估投資者對其計劃中的香港首
次公開募股的需求情況。
文件指，上市融資所得將用於拓展其基於ＩＰ的遊戲發布與開發業務、併購和營運資本。中
金公司和法國巴黎銀行擔任聯合保薦人。
此前有報道指，從美國納斯達克私有化退市的中手游科技集團，上月第三度向港交所提交上
市申請。該公司曾於去年９月及今年４月提交上市申請。（ｂｉ）
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