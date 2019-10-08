《經濟通通訊社８日專訊》網上傳言金管局將訂立《提款法》，限制私人提款每天上限
６０００元，每星期不得超過４﹒２萬元。金管局發聲明指，留意到此傳言，並強調絕無此事，
忠告市民小心流言。
金管局稱，香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要，並表示留意到社交
媒體流傳多個不實訊息，惡意製造恐慌，呼籲市民不要相信流言，小心核實訊息。金管局重申不
需要、也無意改變行之有效的聯匯制度，並有能力、資源及決心維持香港貨幣及金融穩定。 （
ｔｆ）（ｚｚ）
08/10/2019 09:56
【修例風暴】金管局澄清不會立《提款法》，籲市民勿信流言
《經濟通通訊社８日專訊》網上傳言金管局將訂立《提款法》，限制私人提款每天上限
６０００元，每星期不得超過４﹒２萬元。金管局發聲明指，留意到此傳言，並強調絕無此事，
忠告市民小心流言。
金管局稱，香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要，並表示留意到社交
媒體流傳多個不實訊息，惡意製造恐慌，呼籲市民不要相信流言，小心核實訊息。金管局重申不
需要、也無意改變行之有效的聯匯制度，並有能力、資源及決心維持香港貨幣及金融穩定。 （
ｔｆ）（ｚｚ）
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