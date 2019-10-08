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08/10/2019 10:01

【禁蒙面法】中銀香港：５家分行今日暫停服務，強調流動資金充裕

　　《經濟通通訊社８日專訊》中銀香港（０２３８８）表示，部分分行和自助設備在反修例運
動中受到破壞，現正加緊修復並啟動緊急應變機制，除了五家分行今天暫停營業外，其餘分行將
正常營業。中銀香港強調其經營運作正常，財政狀況穩健，流動資金充裕，現鈔供應正常，並會
在可行的情況下加緊為自動櫃員機補鈔，同時強烈譴責針對中銀香港的「嚴重暴行」。
　　暫停營業的分行包括：銅鑼灣分行、太子上海街分行、翠屏邨分行、荃新天地分行及將軍澳
君傲灣分行。（ｔｆ）（ｚｚ）

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