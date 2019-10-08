【港元利率】憂資金外流拆息全線上揚，隔夜及一個月息見本月新高

《經濟通通訊社８日專訊》港府上周五頒布《禁止蒙面法》後，市場愈發憂慮資金外流，港

元拆息今日全線上升，隔夜息結束三連跌，今日回升０﹒６厘至１﹒８４７８６厘，而與樓按相

關的一個月拆息亦結束四連跌，今日報１﹒８７５７１厘，與同期美元息差收窄至１０個基點，

兩者同創本月以來新高。

至於三個月拆息今日報２﹒２５３２１厘，仍比同期美息高約２３個基點，六個月及十二個

月拆息分別漲至２﹒３３１６１厘和２﹒３５８７５厘。

港元匯價今早在７﹒８４１２－７﹒８４４５之間上落，最新報７﹒８４３３，比前收市價

微跌約０﹒００４％。



＊華僑銀行：投資者對資金流向仍抱觀望態度＊



華僑銀行發表報告指出，８月港元存款創２０１８年５月以來最大按月跌幅。金管局解釋，

部分原因為８月市場集資活動較７月減少，同時，美元存款及人民幣存款分別按月增加０﹒２％

及４﹒６％，顯示投資者可能因港元利率相對失色，以及擔憂資金外流可能衝擊聯匯制度，而將

部分港元存款轉為人民幣或美元存款。從好的方面來看，隨著商業銀行上調港元定期存款利率，

以及百威亞太（０１８７６）回歸香港上市，港元存款於９月首三個星期微升。展望未來，若港

元存款維持同比漲幅（８月按年增長１﹒８％），而非如２００３年和２００８年般持續按年下

跌，則無需過度解讀港元存款的按月波動。

報告說，香港政府上周五動用緊急權利頒布《禁止蒙面法》，未能緩解對資金外流的擔憂，

伴隨著美元╱港元現貨價格一度上升至７﹒８４４４，以及美元╱港元遠期掉期點子全線上揚。

從好的方面來看，無論是美元╱港元現價還是掉期點子，皆沒有持續向上，意味著市場目前仍採

取觀望的態度。因此，在港美息差有限的情況下，港匯現價未必輕易觸及７﹒８５弱方兌換保證

價，但除非社會事件告一段落，否則市場仍將持續擔憂資金外流風險，而旅遊業、零售業、餐飲

業、運輸業及房地產行業亦可能繼續面臨下行風險。

該行預期，在政治不穩及港元偏強的影響下，香港旅遊業及旅客消費將維持疲軟，加上本地

消費低迷，強化了該行對今年零售銷售額跌約１０％的觀點。該行又估計，在今年餘下時間內，

本港物業成交量將維持較低水平，而樓價指數的漲幅（８月份較去年底上漲８﹒５％）則將接續

收窄。（ｃｌ）

