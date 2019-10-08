  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2019 11:49

【港元利率】憂資金外流拆息全線上揚，隔夜及一個月息見本月新高

　　《經濟通通訊社８日專訊》港府上周五頒布《禁止蒙面法》後，市場愈發憂慮資金外流，港
元拆息今日全線上升，隔夜息結束三連跌，今日回升０﹒６厘至１﹒８４７８６厘，而與樓按相
關的一個月拆息亦結束四連跌，今日報１﹒８７５７１厘，與同期美元息差收窄至１０個基點，
兩者同創本月以來新高。
　　至於三個月拆息今日報２﹒２５３２１厘，仍比同期美息高約２３個基點，六個月及十二個
月拆息分別漲至２﹒３３１６１厘和２﹒３５８７５厘。
　　港元匯價今早在７﹒８４１２－７﹒８４４５之間上落，最新報７﹒８４３３，比前收市價
微跌約０﹒００４％。

＊華僑銀行：投資者對資金流向仍抱觀望態度＊

　　華僑銀行發表報告指出，８月港元存款創２０１８年５月以來最大按月跌幅。金管局解釋，
部分原因為８月市場集資活動較７月減少，同時，美元存款及人民幣存款分別按月增加０﹒２％
及４﹒６％，顯示投資者可能因港元利率相對失色，以及擔憂資金外流可能衝擊聯匯制度，而將
部分港元存款轉為人民幣或美元存款。從好的方面來看，隨著商業銀行上調港元定期存款利率，
以及百威亞太（０１８７６）回歸香港上市，港元存款於９月首三個星期微升。展望未來，若港
元存款維持同比漲幅（８月按年增長１﹒８％），而非如２００３年和２００８年般持續按年下
跌，則無需過度解讀港元存款的按月波動。
　　報告說，香港政府上周五動用緊急權利頒布《禁止蒙面法》，未能緩解對資金外流的擔憂，
伴隨著美元╱港元現貨價格一度上升至７﹒８４４４，以及美元╱港元遠期掉期點子全線上揚。
從好的方面來看，無論是美元╱港元現價還是掉期點子，皆沒有持續向上，意味著市場目前仍採
取觀望的態度。因此，在港美息差有限的情況下，港匯現價未必輕易觸及７﹒８５弱方兌換保證
價，但除非社會事件告一段落，否則市場仍將持續擔憂資金外流風險，而旅遊業、零售業、餐飲
業、運輸業及房地產行業亦可能繼續面臨下行風險。
　　該行預期，在政治不穩及港元偏強的影響下，香港旅遊業及旅客消費將維持疲軟，加上本地
消費低迷，強化了該行對今年零售銷售額跌約１０％的觀點。該行又估計，在今年餘下時間內，
本港物業成交量將維持較低水平，而樓價指數的漲幅（８月份較去年底上漲８﹒５％）則將接續
收窄。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
生財有道04/10/2019
【嚟緊炒D乜】中聯重科仍有高追價值 增長股之中表現出眾
生財有道04/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控下試55元機會大
FOCUS04/10/2019
【FOCUS】促北京「助查」拜登 侵侵暗讓貿談利好?
中國故事04/10/2019
【上海特寫】自貿臨港片區力度空前 重視產業集聚引領區域發展
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金