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08/10/2019 12:46

【修例風暴】梁君彥：立法會維修費約４千萬，下周三四發黃色警示

　　《經濟通通訊社８日專訊》立法會大會將於下周三（１６日）復會，特首林鄭月娥當日將到
立法會宣讀任內第三份《施政報告》。立法會主席梁君彥今日表示，為了確保立法會順利復會，
行管會決定於下周三、周四發出黃色警示，希望今個立法年度可以平靜渡過。
　　另外，他又表示，今次立法會復修工程費用約４０００萬元，由建築署、立法會及機電工程
署分擔支付，現時部分工程費由立法會墊支，稍後將向政府申請撥款，並正就處理保險索償事宜
。由於大樓外牆維修需要訂購材料，估計待明年２月才能完成修復。（ｃｌ）（ｚｚ）

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