《再戰明天》美國公布ＪＯＬＴＳ職位空缺，鮑威爾出席圓桌會議

《經濟通通訊社８日專訊》明晚（９日）美國公布８月ＪＯＬＴＳ職位空缺，聯儲局主席鮑

威爾出席圓桌會議。



＊聯儲局主席鮑威爾出席圓桌會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，歐元集團開會議。歐洲央行執委科爾和歐洲央行銀行監管委

員會主席恩瑞亞將出席。本港時間明午５：００ｐｍ，德國總統史坦邁爾發表講話。

明晚７：０ｐｍ，歐盟財長會面以決定一項旨在支持投資和改革的歐元區未來預算案的資金

來源。

１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾聯合主持與當地商界和社區領袖的「美聯儲傾聽」圓桌

會議，討論就業市場狀況、當地銀行業、社區發展的挑戰以及其他話題。

明午４：３０ｐｍ，英倫銀行公布金融政策概要，以及央行金融政策委員會會議的記錄。



＊美國公布８月ＪＯＬＴＳ職位空缺＊



明日（９日）南韓股市假期休市。

在數據方面，明晚９：００ｐｍ，巴西公布９月消費者物價指數，月率料由０﹒１１％降至

０﹒０３％；年率料由３﹒４３％下滑至２﹒９８％。

１０：００ｐｍ，美國公布８月批發庫存月率，料由０﹒２％升上０﹒４％。８月

ＪＯＬＴＳ職位空缺料由７２１﹒７萬上升至７２５萬。



＊長實開股東特別大會＊



在本港，明日，長實集團（０１１１３）和中遠海控（０１９１９）開股東特別大會。

（ｈｏ）

