  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2019 16:49

【本港經濟】港大料本港第四季實質經濟跌０﹒９％，全年零增長

　　《經濟通通訊社８日專訊》香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表
報告表示，中美貿易磨擦、環球經濟減慢及香港示威情況持續升級的陰霾下，香港下半年經濟無
可避免受拖累至負增長，預計今年全年實質經濟零增長，遠差過去年全年３％的增長，亦較上次
公布的全年預測下調１﹒８個百分點。
　　報告預期，本港今年第三季實質經濟增長按年下跌０﹒１％，而第四季則按年跌０﹒９％，
並料全年實質經濟零增長，反映本地需求急速下滑。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
生財有道04/10/2019
【嚟緊炒D乜】中聯重科仍有高追價值 增長股之中表現出眾
生財有道04/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控下試55元機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金