《經濟通通訊社８日專訊》香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表
報告表示，中美貿易磨擦、環球經濟減慢及香港示威情況持續升級的陰霾下，香港下半年經濟無
可避免受拖累至負增長，預計今年全年實質經濟零增長，遠差過去年全年３％的增長，亦較上次
公布的全年預測下調１﹒８個百分點。
報告預期，本港今年第三季實質經濟增長按年下跌０﹒１％，而第四季則按年跌０﹒９％，
並料全年實質經濟零增長，反映本地需求急速下滑。（ｂｉ）
08/10/2019 16:49
【本港經濟】港大料本港第四季實質經濟跌０﹒９％，全年零增長
《經濟通通訊社８日專訊》香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表
報告表示，中美貿易磨擦、環球經濟減慢及香港示威情況持續升級的陰霾下，香港下半年經濟無
可避免受拖累至負增長，預計今年全年實質經濟零增長，遠差過去年全年３％的增長，亦較上次
公布的全年預測下調１﹒８個百分點。
報告預期，本港今年第三季實質經濟增長按年下跌０﹒１％，而第四季則按年跌０﹒９％，
並料全年實質經濟零增長，反映本地需求急速下滑。（ｂｉ）
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