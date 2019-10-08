【本港經濟】標普：倘明年本港經濟下行壓力加劇，或調整中線預測

《經濟通通訊社８日專訊》標普亞太區首席經濟學家羅奇表示，預計美國聯儲局今年或再減

息一次，香港因而受惠，利率將長期低企，借貸成本亦處於低水平，加上政府推出財政政策支持

，預計今年本港經濟增長仍能達１﹒２％，明年則回升至１﹒６％，不過若明年經濟下行壓力加

劇，標普或會調整香港中線經濟增長預測。

他又表示，近期香港示威事件對地產行業影響較大，或會持續一段時間，不過金融市場與示

威相關度不太高，影響較小，至於貿易表現則主要受環球貿易增長放緩影響。

