【禁蒙面法】銀公：本港銀行業務今日運作正常，服務已大致回復

《經濟通通訊社８日專訊》銀行公會表示，本港銀行業務今日運作正常。

銀行公會指，除部分銀行分行及自動櫃員機因遭破壞，仍未能完全修復外，其他受損設施經

業界搶修後，服務已大致回復正常，又指客戶輪候時間與一般長周末後大致相若，銀行亦有足夠

現鈔供應全港自動櫃員機。

公會重申，本港銀行體系十分穩健，流動性充裕，能滿足客戶的提款需求。

政府上周引用緊急法訂立禁止蒙面規例，當晚多區發生示威活動，多間中資銀行的分行，以

及自動櫃員機受破壞。（ｓｋ）（ｚｚ）

