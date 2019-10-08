《經濟通通訊社８日專訊》銀行公會表示，本港銀行業務今日運作正常。
銀行公會指，除部分銀行分行及自動櫃員機因遭破壞，仍未能完全修復外，其他受損設施經
業界搶修後，服務已大致回復正常，又指客戶輪候時間與一般長周末後大致相若，銀行亦有足夠
現鈔供應全港自動櫃員機。
公會重申，本港銀行體系十分穩健，流動性充裕，能滿足客戶的提款需求。
政府上周引用緊急法訂立禁止蒙面規例，當晚多區發生示威活動，多間中資銀行的分行，以
及自動櫃員機受破壞。（ｓｋ）（ｚｚ）
08/10/2019 17:54
【禁蒙面法】銀公：本港銀行業務今日運作正常，服務已大致回復
《經濟通通訊社８日專訊》銀行公會表示，本港銀行業務今日運作正常。
銀行公會指，除部分銀行分行及自動櫃員機因遭破壞，仍未能完全修復外，其他受損設施經
業界搶修後，服務已大致回復正常，又指客戶輪候時間與一般長周末後大致相若，銀行亦有足夠
現鈔供應全港自動櫃員機。
公會重申，本港銀行體系十分穩健，流動性充裕，能滿足客戶的提款需求。
政府上周引用緊急法訂立禁止蒙面規例，當晚多區發生示威活動，多間中資銀行的分行，以
及自動櫃員機受破壞。（ｓｋ）（ｚｚ）
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