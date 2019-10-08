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08/10/2019 17:37

【本港經濟】金管局：９月底外匯儲備資產增至４３８７億美元

　　《經濟通通訊社８日專訊》金管局今日公布，香港於今年９月底的官方外匯儲備資產為
４３８７億美元，較８月底的４３２８億美元，增加５９億美元。
　　連同未交收外匯合約在內，香港於９月底的外匯儲備資產為４３１５億美元，比８月底的
４２５６億美元，亦增加５９億美元。
　　為數４３８７億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約７倍，或港元貨幣供應
Ｍ３約４６％。（ｃｌ）

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