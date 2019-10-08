證監會提高投資者賠償制度上限和觸發水平，料明年初落實

《經濟通通訊社８日專訊》證監會就投資者賠償制度的優化建議發表諮詢總結，共獲１０份

來自包括個人、中介人及業界組織的回應。

證監會指，回應者大力支持有關提高賠償上限和觸發水平，及因應股票市場互聯互通機制而

調整賠償基金的保障範圍的建議，當局將推行這些建議。

至於賦權證監會在特殊情況下作出中期賠償的建議，回應者就其細節安排提出了若干關注事

項，他們問及有何措施確保該權力是以公開、公平及一致性的方式行使；及在多付款項的情況下

，有關討回多付款項的安排是否充足及不能討回多付款項對賠償基金所產生的影響。當局現時不

會推行有關中期付款的建議。在提出該建議之前，將會再次諮詢市場的意見。

有關建議包括將就每項違責向每名投資者支付的賠償上限由１５萬元提高至５０萬元，和相

應地將暫停及恢復收取投資者賠償基金徵費的觸發水平分別由１４億元及１０億元，提高至３０

億及２０億元；調整賠償基金制度的保障範圍，使其涵蓋股票市場互聯互通機制的滬股通及深股

通；賦權證監會在急需作出賠償以應付在證券及期貨業內或對香港的金融穩定構成的潛在系統性

風險時，從賠償基金作出中期賠償。

證監會又指，視乎立法程序的進度，證監會預期在２０２０年初落實有關改動。（ｓｋ）

