《小傳日記》港交所終棄婚約，魚缸技術性跳躍？

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚輕微縮水，不過今日北水終於返番嚟，今朝魚缸高開２７點，

報２５８４８點，但又有消息話，神州唔太想收窄同花旗國磋商嘅貿易議題範圍；加上花旗國商

務部將多間神州公司放入貿易黑名單，而且近期香江示威衝突未減，缸友都有啲擔心，魚缸早段

曾低見２５７６１跌６０點。

不過，Ａ場放咗咁多日假返嚟就回勇，即使９月財新服務業ＰＭＩ回落，創七個月新低，Ａ

場依然生猛鏟高，帶動魚缸高見２６１８０踢高３５９點，收復二萬六之餘，亦破咗十天線（約

２６０４５點），半日醒神踢高近兩百點。

不過，食完晏之後Ａ場力有不逮開始縮水，魚缸都跟住回番，縮到近只有百點升幅，最終魚

缸埋單收報２５８９３點，彈起７２點或唔夠半巴仙，成交額８３１﹒８９億銀，按日升近２２

巴仙。國貨收１０２０１點，高５４點或逾半巴仙。

神州Ａ場放完假返嚟回勇，上證報２９１３踢高８點或近半巴仙。深證報９４７４起哄

２８點或近半巴仙，兩市成交３７３１億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）可能再裁最多一萬個員工，全日踢高近半巴仙，報

５８﹒４５銀。生發發（００３８８）放棄對倫交所嘅婚約，雖然董事都好失望，但全日反彈逾

２巴仙，報２３１﹒２銀。ＱＱ（００７００）繼續回購，加上新手遊下載量勁，最終踢高近半

巴仙，報３２３﹒８銀。神州移動（００９４１）５Ｇ預約用戶已經達到逾５６０萬人，收高

１毫子，報６５﹒１銀。ＡＩＡ（０１２９９）跟住魚缸高逾半巴仙，報７３﹒９５銀。

另外，恆安國際（０１０４４）跪低近２巴仙，報４９﹒６銀，係全日表現最差國貨佬。



＊藥股有追捧中生好得寵，全港爆示威磚頭佬失威＊



Ａ場醫藥佬今日係威係勢，帶動香江醫藥佬一同抽高，有分析話帶量採購將會打低細藥廠，

令大藥廠受惠，中生製藥（０１１７７）急升近３巴仙，報１０﹒４８銀。石藥（０１０９３）

飛起近７巴仙，報１７﹒１銀，係今日表現最好藍戰士同國貨佬。藥明生物（０２２６９）升近

１巴仙，報８０﹒６５銀。翰森製藥（０３６９２）微漲近半巴仙，報２３﹒２銀。恆大健康（

００７０８）抽高逾６巴仙，報７蚊。

香江連日爆發示威，令多個商場都提早關門，本港磚頭佬已經跌咗好多日，其中新地

（０００１６）跌逾１巴仙，報１０９﹒７銀。新世界（０００１７）跪低近３巴仙，報

１０﹒１４銀，係今日表現最差藍戰士。信和置業（０００８３）跌近１巴仙，報１１﹒６銀。

太古地產（０１９７２）挫逾２巴仙，報２４﹒０５銀。九置（０１９９７）潛逾１巴仙，報

４１﹒８銀。



＊黃金周唔曳食品股得米，體品有追捧安踏向上衝＊



神州啱啱先完結十一黃金周，有數字顯示全國零售同餐飲企業實現銷售額１﹒５２萬億人仔

，按年升近９巴仙。今日大部分食品佬都落鑊炒起，啤酒新貴百威亞太（０１８７６）飛起近４

巴仙，報３１﹒６銀。統一（００２２０）漲近４巴仙，報８﹒６１銀。潤啤（００２９１）抽

升逾３巴仙，報４２﹒６銀。蒙牛（０２３１９）彈近２巴仙，報３０﹒６銀。達利食品

（０３７９９）升逾２巴仙，報４﹒９１銀。

食品股造好，連帶體育用品佬都一齊抽高，早前有國策推動下，相關魚毛已經炒過一輪，今

日又再起飛，３６１度（０１３６１）急漲近３巴仙，報１﹒７７銀。安踏（０２０２０）微漲

逾半巴仙，報６８銀。特步（０１３６８）微跌近半巴仙，報４﹒４１銀。李寧（０２３３１）

彈近３巴仙，報２４﹒１銀。神洲動向（０３８１８）升近４巴仙，報０﹒８６銀。



＊富豪夥吉利股價又飛起，油價急急漲鐵鳥突轉弱＊



早排缸友都驚神州經濟開始軟腳蟹，搞到砵砵車啲股價踩行油衝晒落山，但估唔到砵砵車咁

快又蜈蚣彈。好似吉利（００１７５）咁，突然話同富豪一齊搞下新發動機，仲要比大摩唱好，

升「他屐」六成到８銀，今日咁就鏟高逾３巴仙，報１３﹒５２銀。廣汽（０２２３８）同北汽

（０１９５８）分別飆高近３巴仙同近２巴仙，分別報７﹒８２銀及４﹒７１銀。

神州鐵鳥就縮晒水，事關油魔又再出現，油價喺亞洲時段反彈造好，布油同紐油仲一度勁升

一巴仙，國航（００７５３）、南航（０１０５５）埋單一齊跌逾４巴仙，分別報６﹒６５銀同

４﹒５３銀。東航（００６７０）就跌近半成，收報３﹒６７銀。「劇飛」（００２９３）低飛

近四巴仙，報９﹒５９銀。神州飛機租賃（０１８４８）亦蒸發１巴仙，報８﹒０４銀。請請！



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