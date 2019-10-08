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08/10/2019 18:27

【修例風暴】金澤培：港鐵上周五經歷史上最沉重的一天

　　《經濟通通訊社８日專訊》港鐵（０００６６）行政總裁金澤培向員工發電郵，表示港鐵上
周五經歷史上最沉重的一天，激進示威人士在上周五於多個港鐵車站大肆破壞，列車服務受到極
之嚴重影響，亦有前線同事在執勤時遇襲受傷，形容行為令人髮指，施襲者應受法律制裁。
　　他指出，礙於損毀太過嚴重，為了同事和乘客的安全，公司迫不得於翌日決定暫停整個網絡
服務，亦讚揚所有前線和維修同事，今天能恢復大部分的鐵路服務。他續指，公司發現一些保安
資訊被泄漏，或威脅到其他同事及乘客的安全。（ｂｎ）（ｚｚ）

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