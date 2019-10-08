《真知灼見－溫灼培》不要小覷美元強勢

《真知灼見》踏入本月，當美國率先公布的９月份領先經濟數字轉差，市場便隨即調升聯儲

局本月底議息會上減息預期。受有關預期影響美匯指數便從９９指數點之上急速下滑。一時間市

場又再轉向看淡美元。不過，筆者認為這很大機會只是美元早前急攀升後的調整，尤其當升抵至

接近１００指數點這些重要大位，出現較多投資者獲利，使美元暫時出現回落，這全是可以理解

。



＊兩個因素看強美元＊



筆者一直看強美元，重點有兩。首先是從經濟層面。環球經濟變差是不爭事實；經濟差股市

跌按理是有利資金轉返美元避險，為美元帶來支持。再者，美國是淨進口國，歐洲是淨出口國；

經濟差，環球貿易紛爭擴大，出口的國家減少出口，進口的國家反減少進口。這一來一回的轉變

對歐元相當不利，對美元反而有利。



＊再衝１００指數點＊



另一因素是英國「脫歐」。前英相文翠珊在位時，筆者感覺到她根本不願「脫歐」。她的方

案在「脫歐後」與「脫歐前」對英國基本上沒分別，只是名義上「脫了」。但現任首相約翰遜則

不同，他似乎是要帶領英國徹底「脫歐」。當英鎊一旦拖累歐元同跌，美元強便可預期。提防短

期內美元再上衝１００指數點的阻力位置。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

