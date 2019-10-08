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即市新聞

08/10/2019 10:45

【本港樓市】社運凍結經濟活動，十大屋苑周末成交按周跌逾五成

　　《經濟通通訊社８日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５宗成交，較上周末急跌
５８﹒３％，創８周新低。成交集中於九龍及新界區，分別錄得３宗及２宗成交，港島區零成交
，三天假期合共亦只錄得５宗成交。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末連重陽節３天假期，主要交通工具
停駛，交通嚴重受阻，加上社會運動升級，市場氣氛緊張，打擊長假期的樓市活動，交投急挫。
原本近期樓市稍為回暖，但社會衝突難以預測，現時樓市處境特別，變數較多。

＊美聯：減價盤仍具承接力＊

　　據美聯物業分行統計，剛過去的重陽節長周末（１０月５日至７日）十大二手藍籌屋苑於３
天共錄得約６宗買賣成交，而單以周末（１０月５至６日）兩天計算同樣錄得約６宗買賣成交，
較對上周末錄約１３宗，按周跌約５３﹒８％，重回單位數水平，為６周新低。至於按１５大屋
苑計，剛過去周末錄得約１０宗買賣成交，按周減少約４１﹒２％。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，減價盤源一直有穩定承接力，雖然大市氣氛持續波動
，有置業需求的買家仍積極物色筍盤入市。預期大眾續關注社會事件最新動態，二手成交或略為
減慢，市場焦點集中於本月即將推出的多個全新樓盤。
　　另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（１０月５至１０月６日）十大指標
屋苑僅錄得２宗二手買賣個案，較對上周末的１３宗減少１１宗或急挫８５％；而重陽節三天假
期（１０月５至１０月７日）十大指標屋苑則合共錄得５宗二手買賣。（ｃｌ）

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