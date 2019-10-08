【強積金】港股基金上季急挫近７％

理柏上周五（４日）公布今年強積金（ＭＰＦ）平均回報仍升逾７％，但單以第三季來看已

轉跌，當中備受重創的是港股基金，急跌近７％。永明金融亦指，８月份旗下港股產品淨流出逾

５億元。

永明金融為ＭＰＦ第４大受託人，最近其港股產品遭遇較大贖回。永明金融財富及退休金業

務總經理陸季嬋表示，８及９月成員換馬情況較７月時驟增逾兩倍，按月約有１萬宗組合轉換，

主要由港股改投防守類基金。《香港經濟日報》

