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08/10/2019 10:53

【強積金】港股基金上季急挫近７％

　　理柏上周五（４日）公布今年強積金（ＭＰＦ）平均回報仍升逾７％，但單以第三季來看已
轉跌，當中備受重創的是港股基金，急跌近７％。永明金融亦指，８月份旗下港股產品淨流出逾
５億元。
　　永明金融為ＭＰＦ第４大受託人，最近其港股產品遭遇較大贖回。永明金融財富及退休金業
務總經理陸季嬋表示，８及９月成員換馬情況較７月時驟增逾兩倍，按月約有１萬宗組合轉換，
主要由港股改投防守類基金。《香港經濟日報》

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