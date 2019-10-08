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即市新聞

08/10/2019 12:16

《匯海澤言－葉澤恆》料中美貿談波折重重，美元兌人幣料區間上落

　　《匯海澤言》中美將於本星期四五在美國華盛頓舉行高級別官員貿易磋商，中國副總理劉鶴
、美國貿易代表萊特希澤及財長姆欽，將會參與這兩日的會談。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，
中國近期採取了較積極的態度，例如加大購買美國農產品，而美國願意聽取中國提出的貿易條件
。他又表示，中美可能達成部份協議，而較難解決的問題將制定在明年磋商的時間表。雖然中美
兩國即將舉行貿易談判，但繼中興及華為後，美國向新疆公安局和海康威視等八間中資公司，實
施出口管制，可能影響兩國貿易談判的氣氛。因此，在這情況下，估計本輪貿易談判不太可能達
成全面的貿易協議。預料離岸美元兌人民幣短期在７﹒０８至７﹒１５之間上落。

＊料歐元短期反彈後將再度回落＊

　　歐元區經濟持續疲弱，德國最新公布的８月份工業訂單出現連續兩個月的下跌之餘，而且跌
幅較市場預期大，令投資者憂慮經濟出現衰退的風險增加。據媒體引述歐盟委員會預準本周三歐
元區財長的會議文件就顯示，預料今年區內經濟都難以復甦，主因中美貿易矛盾及地緣政治升溫
外，英國脫歐未明朗，亦拖累歐洲經濟，而且可能持續數年。因此，歐盟將呼籲財政較健康的成
員國推出刺財政措施，以推動經濟增長。但是意大利及希臘等債務較沉重的國家，就應該先專注
改善公共財政。美匯指數暫時受惠於美國減息的幅度可能大於市場預期，令歐元出現反彈。但如
果歐洲央行首席經濟學家萊恩發表進一步看淡的言論，將影響歐元近期的反彈。

＊金價短線似乎獲利回吐壓力增加＊

　　美元匯價雖然出現回落，但金價似乎多次升至１５２０到１５３０美元後，便遇到較大的阻
力，今早更回落至１４９０美元水平。若金價未見有進一步向上突破，投資者或需要預防金價短
期出現調整，目標在１４７０至１４８０美元。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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