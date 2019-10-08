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即市新聞

08/10/2019 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》美國債市（二）

　　《宏觀銓局》筆者在上期專欄中，簡單講述了美國固定收益市場不同類別的債券，包括美國
國債，企業債券和房屋抵押相關債券的市場規模。今次想詳細介紹美國企業債券市場。從廣義上
說，美國企業債券市場可分為投資等級（ＩＧ）和非投資等級或高收益（ＨＹ）。企業債券市場
規模約為８﹒８萬億美元，當中７﹒５萬億或８５％為ＩＧ債券，其餘１５％是高收益債券。大
多數企業債券由穆迪、標準普爾和惠譽等獨立機構進行評級，他們會確定債券是否為投資級債券
。此外，在投資等級和非投資等級類別中提供了更詳細的等級層次。舉個例，穆迪會向定能履行
債券合約的發行人給予「Ａａａ」的最高評級。級為「Ｂａａ３」的債券所獲的投資等級評級最
低，顯示發行人僅有基本履行債券合約的能力，但如遇上任何惡劣經濟環境就有可能導致有關能
力受壓。至於「Ｂａ２」評級則是非投資級的債券評級，該等債券被認為如面臨重大不確定性，
發行人未必有能力在不利的商業、財務或經濟狀況下履行合約。Ａａａ級別債券包括美國國債同
國庫券，還有微軟企業債券。穆迪將美國跨國巨擘通用電氣的企業債券評為Ｂａａ３，只比非投
資級高一級。另一個美國家喻戶曉的品牌福特汽車，最近亦被穆迪降級為非投資等級Ｂａ１
，福特債券價格隨之下跌了多達２％。因此投資企業債券時，投資者必須意識到降低信用評級會
對債券價格產生不良影響。下期筆者會剖析Ｂａａ級別企業債券市場上發現的問題。
　　美國近期經濟數據榮辱互見。會議局公布，九月份消費者信心指數為１２５﹒１，低於市場
預期的１３３﹒５。美中貿易衝突升級，令市場對商業和勞動市場狀況更加擔憂，消費或會受到
拖累，而消費開支是近來推動經濟的重要引擎。會議局說，八月份貿易戰升級，加？關稅，開始
影響消費意欲和信心。美國新單戶住宅的銷售在八月反彈超過預期，顯示按揭利率下調正支持房
地產市場從低迷中復甦。美國商務部表示，南部和西部地區活動活躍，帶動新屋銷售經季節調整
後上升了７﹒１％，達到７１﹒３萬間，是三個月來第二次新屋銷售躍升至７０萬以上。七月份
的銷售從初值６３﹒５萬間上調至６６﹒６萬間。市場預期八月份的單戶房屋將增長３﹒５％，
達到６６萬間。
　　資產配置方面，筆者的取態和上期同樣，在股票和債券之間保持中立；地區方面則仍然偏好
美國。市場近日情緒轉趨負面，沙特阿拉伯石油設施受襲，波斯灣緊張局勢加劇，令到油價飆升
。美國貨幣市場隔夜拆息急升，少不免令人聯想到２００８年全球金融危機。然而，沙特政府表
示，產設施將在１１月之前修復，美國聯儲局亦已注資貨幣市場，美國宏觀經濟近期趨於穩定，
在讓筆者仍滿懷希望。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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