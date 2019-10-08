港股全日收報２５８９３升７２點，兩萬六得而復失，成交８３２億

《經濟通通訊社８日專訊》國慶長假期後，滬港通及深港通今天起復市，令北水流入港股撐

起大市表現。港股今早輕微高開２７點後，升幅一度擴大至３５９點見２６１８０，重上二萬六

關口。

不過，市場仍然關注周四（１０日）中美貿易談判發展，而且本港多處仍發生嚴重示威衝突

，多間商場提早關門，令本港地產股受壓，更拖累大市表現。午後升幅逐漸收窄，最終恆指報

２５８９３，升７２點或０﹒２８％，主板成交８３１﹒８９億元，按日增近二成二。國指報

１０２０１，升５４點或０﹒５３％。

內地Ａ股升幅亦轉弱，上證綜指半日收報２９１３點，升８﹒３８點或０﹒２９％。深成指

半日收報９４７４點，升２８﹒５２點或０﹒３０％，兩市合共成交３７３０﹒４３億元人民幣

。

重磅股方面，匯控（００００５）宣布裁員過萬人，股價微升０﹒３４％，報５８﹒４５元

；港交所（００３８８）放棄收購倫交所，刺激股價走高２﹒３％，報２３１﹒２元；騰訊

（００７００）漲０﹒３１％，報３２３﹒８元；中移動（００９４１）升０﹒１５％，報

６５﹒１元；友邦（０１２９９）揚０﹒５４％，報７３﹒９５元。



＊石藥成最佳藍籌，體育用品股受捧安踏破頂＊



今日港股復市，藥股受追捧，有分析指帶量採購將會淘汰研發能力差的藥企，研發能力強的

藥企將會是最終受益者。石藥（０１０９３）走高６﹒８８％，報１７﹒１元，為全日升幅最大

藍籌及國指股。中生製藥（０１１７７）漲２﹒７５％，報１０﹒４８元。藥明生物

（０２２６９）揚０﹒８８％，報８０﹒６５元。華潤醫藥（０３３２０）漲１﹒７７％，報７

﹒４６元。翰森製藥（０３６９２）升０﹒４３％，報２３﹒２元。

汽車股個別發展，吉利（００１７５）獲大摩唱好，升目標價至８元，全日漲２﹒５８％，

報１３﹒５２元。東風（００４８９）軟０﹒８２％，報７﹒３元。華晨（０１１１４）挫

１﹒７％，報８﹒０９元。比亞迪（０１２１１）漲１﹒０５％，報３８﹒６元。廣汽

（０２２３８）走高３﹒４４％，報７﹒８２元。

黃金周效應亦帶動體品股上揚，３６１度（０１３６１）急漲２﹒９１％，報１﹒７７元。

安踏（０２０２０）漲０﹒５９％，報６８元，盤中高見７０﹒１５元，創下歷史新高。李寧（

０２３３１）走高２﹒５５％，報２４﹒１元。中國動向（０３８１８）升３﹒６１％，報０﹒

８６元。不過，特步（０１３６８）軟０﹒４５％，報４﹒４１元。



＊本地地產、收租股受壓，新世界成最差藍籌＊



本港因「禁蒙面法」而示威持續，多個商場提早關門，地產股受壓，新世界（０００１７）

挫２﹒５％，報１０﹒１４元，為全日跌幅最大藍籌。信置（０００８３）軟０﹒８５％，

報１１﹒６元。新地（０００１６）跌１﹒０８％，報１０９﹒７元。長實（０１１１３）走低

１﹒１４％，報５２﹒２５元。恆地（０００１２）升０﹒４１％，報３６﹒３５元。

收租股亦同樣受壓，置富（００７７８）挫２﹒４３％，報８﹒８３元。希慎

（０００１４）跌２﹒１１％，報３０﹒２元。領展（００８２３）挫２﹒４％，報８５﹒３５

元。鷹君（０００４１）軟１﹒５１％，報２６﹒１元。泓富（００８０８）走低３﹒１２％，

報２﹒７９元。冠君（０２７７８）無升跌，報５元。

公用股普遍偏軟，其中，港鐵（０００６６）多個車站因近日示威活動而遭受破壞，今日提

供有限度服務，股價跌０﹒１１％，報４３﹒６元。電能（００００６）逆市挫０﹒８５％，

報５２﹒７元。中電（００００２）軟０﹒１９％，報８０﹒８５元。煤氣（００００３）跌０

﹒２６％，報１５﹒１２元。（ｊｔ）

