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即市新聞

08/10/2019 10:00

《雅談保險－吳詩雅》及早起步，籌謀子女精彩人生

　　《雅談保險》為人父母，當然希望給子女最好，成就他們精彩人生，例如支持他們升讀大學
、籌辦婚禮、置業安居和實現其他夢想等。其中，籌謀子女升學更是家長們的必經階段，除了選
校，家長們還要為準備教育基金作規劃。
　　大家可能會問筆者，香港政府提供１２年免費教育，還需要擔心嗎？當然，香港的教育制度
非常完善，然而不少父母始終希望子女入讀星級學府，或負笈海外升學，而其栽培子女的開支往
往可高達數以百萬元。究竟如何有計劃而有效地為子女準備相關儲蓄？

＊多數父母選擇銀行儲蓄＊

　　根據保誠於九月底公布的香港父母儲蓄缺口調查，香港父母如要支持子女達成升讀大學、籌
辦婚禮和置業安居這些人生里程，其儲蓄缺口或高達３４０萬港元之多。以升學為例，過半受訪
父母希望讓子女到海外升學，當中九成表示會提供資助。然而，擁有１００萬港元或以上教育基
金的家長卻不足四分之一。
　　假如父母希望為子女累積財富，他們會如何踏出第一步呢？同一調查發現，銀行儲蓄或定期
存款為最多家長的選擇。不過教育基金屬長遠規劃，而近期多家銀行推出的高息港元定期存款，
年期偏短（以一年內為主），未必是高效和較低風險的儲蓄方式。
　　事實上，坊間亦有不少儲蓄計劃有助家長填補儲蓄缺口，例如，家長可及早開展儲蓄保險計
劃。一般而言，這類保險產品的風險比其他投資工具低，而且長期回報優勝於不少銀行定期存款


＊儲蓄保險方案多變靈活＊

　　這些保險計劃（受有關條款及細則規限）可選擇繳付５年或１０年保費，讓父母於子女適齡
升學時，以合適的方式提取保證可支取現金。如於子女在十八歲起，分數期提取以支付所需學費
和生活費用。另一個選擇是，在投保第２０個保單周年日一次性提取一筆保證可支付現金。即使
在全數取出保證可支取現金後，計劃仍然有保證現金價值及非保證終期紅利會繼續滾存。
　　另外，部分計劃更設親子保費豁免保障，在毋須提供任何健康資料下，若父母（即保單持有
人或其配偶）為五十歲以下於保費供款年期結束前不幸身故，該保單的未來基本保費將獲豁免。
　　所以父母們其實毋須太過擔心，大家可參考筆者上文提及的儲蓄計劃，及早為子女的教育開
支造好準備，選擇合適的方案，盡早開始累積及增長財富，「望子成龍」不是夢。
《保誠首席客戶及市場拓展總監　吳詩雅》

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