《神州經脈》美制裁海康威視等８公司，央視停播ＮＢＡ，Ａ股收升

《神州經脈》中美貿談前景陰晴不定，但滬深股市節後氣氛尚算正面，滬綜指今早輕微高開

後反覆向上，收升０﹒２９％，報２９１３﹒５７點；深成指升０﹒３％，創業板指則由升轉跌

０﹒６７％。

國慶長假過後，人行沒有開展逆回購操作。公開市場今日淨回籠２５００億元（人民幣．下

同）。滬深兩市成交持續淡靜，全日僅錄３７３１億元，較上個交易日（９月３０日）輕微增５

﹒８％。外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１７﹒４４億元Ａ股，為９月２６日

以來最高淨買入。



＊今日新聞精選＊



１﹒國務院副總理劉鶴應美方邀請將率團訪問華盛頓，於周四至周五（１０至１１日）與美國貿

易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。



２﹒美國商務部將２８家中國科技公司和公安機關列入「實體清單」，指它們涉及侵犯人權行為

。當中涉及８家內地科技公司，海康威視（深：００２４１５）、曠視科技、商湯科技表示強烈

抗議；科大訊飛（深：００２２３０）、美亞柏科（深：３００１８８）則指影響輕微。



３﹒９月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５１﹒３，較８月回落０﹒８個百分點，為七個月新低。９

月財新中國綜合ＰＭＩ錄得５１﹒９，為５月以來最高。財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟

學家鍾正生表示，９月中國經濟呈現出較明顯的邊際改善，內需加速擴張、就業改善。



４﹒商務部公布，今年國慶七天，全國共接待國內游客７﹒８２億人次，同比增長７﹒８１％，

實現國內旅遊收入６４９７﹒１億元人民幣，同比增長８﹒４７％。國慶假期全國零售和餐飲企

業實現銷售額１﹒５２萬億元人民幣，比去年同期增長８﹒５％。



５﹒國慶節假期前６天，全國邊檢機關查驗出入境人員１０４５萬人次，同比下降１１％。其中

，內地居民出入境６０７萬人次，同比下降１５﹒１％；港澳台居民出入境３０３萬人次，同比

下降７％。中國民航局稱，國慶假期，全國民航實際飛行航班１１４４５５班，日均１６３５１

班，同比增長 ３﹒０８％。



６﹒傳統樓市旺季「金九銀十」的光芒正在變暗。中國指數研究院發布最新數據顯示，９月，內

地１００個城市（新建）住宅平均價格為每平方米１５０５１元，環比上漲０﹒３１％，漲幅較

上月收窄０﹒０６個百分點。



７﹒美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷支持香港示威的言論風波愈鬧愈大。中國籃球協會已暫

停與火箭隊合作。內地主流電商平台淘寶、京東、蘇寧等紛紛下架火箭隊的相關商品，中央廣播

電視總台央視體育頻道今天再次發表聲明，決定立即暫停ＮＢＡ賽事轉播安排。



８﹒發改委公布，新一輪成品油調價窗口１０月８日２４時開啟，本輪成品油調價周期內（９月

１８日 １０月７日），國際油價小幅下降，按現行國內成品油價格機制測算，調價金額每噸不

足５０元人民幣，本次汽、柴油價格不作調整。（ｃａ）

