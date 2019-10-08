《鍾之日記》港所棄購倫交所，騰訊割席ＮＢＡ

《鍾之日記》１０月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地國慶長假結束，Ａ股復市上揚，香江魚缸雖籠罩因《禁蒙面法》實施帶來連日街頭激烈

衝突的陰霾，但仍穩步回升。

港股今早輕微高開２７點後，升幅一度擴大至３５９點見２６１８０，重上二萬六關口，午

後升幅逐漸收窄，最終恆指報２５８９３，升７２點或０﹒２８％，主板成交８３１﹒８９億元

，按日增近二成二。



＊Ａ股復市升，外資捧場流入＊



國慶黃金周假期，內地消費、旅遊火爆，滬深股市節後氣氛尚算正面，滬綜指今早輕微高開

後反覆向上，盤中公布的９月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５１﹒３，較８月５２﹒１回落０﹒８

個百分點，為七個月新低，滬綜指午後升幅收窄，最終收升０﹒２９％，報２９１３﹒５７點。

國慶長假過後，人行沒有開展逆回購操作。公開市場今日淨回籠２５００億元人民幣。兩市

成交持僅錄３７３１億元，較上個交易日（９月３０日）輕微增５﹒８％。外資捧場，今日通過

滬股通、深股通（統稱陸股通）流入逾１７億人幣，為９月２６日以來最高淨買入。



＊放棄收購倫交所，港交所收漲２％＊



港交所（００３８８）上月提出以天價近２９００億元收購倫敦證券交易（ＬＳＥ），儘管

隨後遭到倫交所董事局拒絕，惟港交所仍未放棄收購計劃。《路透》上周引述知情人士報道，倫

交所主要股東曾「獅子開大口」，提出港交所必須將交易作價提高２０％，並增加現金比重。港

交所與收購拒絕評論有關消息。

港交所今日終於宣告，放棄收購倫交所。集團指，儘管已與眾多監管機構，以及大量的股東

接洽，董事會對於未能說服倫敦証券交易所集團管理層感到失望，但為了股東最佳利益，故決定

不再繼續是次要約。

集團行政總裁李小加在題為《放棄與堅持》的網誌內指出，這不是一個容易的決定，放棄重

大的戰略機遇固然可惜，但卻是最符合港交所股東利益的決定。李小加又重申，港交所國際拓展

的步伐不會因為放棄收購倫敦證交所而放緩，連接中國與世界的決心不會變，立志成為國際領先

亞洲市區交易所的願景也不會變。他相信「條條大路通羅馬！」。

港交所放棄收購計劃，刺激港交所收升２﹒３％，報２３１﹒２元。

而匯控（００００５）宣布裁員過萬人，股價微升０﹒３４％。



＊美制裁涉侵人權中國機構，中方封殺ＮＢＡ＊



國務院副總理劉鶴應美方邀請將率團前往華盛頓，於周四至周五（１０至１１日）進行新一

輪中美經貿高級別磋商。但在會談前夕，美國商務部將２８家中國科技公司和公安機關列入「實

體清單」，指它們涉及侵犯人權行為。當中包括新疆維吾爾自治區人民政府公安廳及其１９個下

屬縣市公安局，還有八家商業公司－－海康威視（深：００２４１５）、大華股份

（深：００２２３６）、科大訊飛（深：００２２３０）、美亞柏科（深：３００１８８）、易

鑫科技、曠視科技、商湯科技及依圖科技。海康威視、曠視科技、商湯科技對此表示強烈抗議；

科大訊飛、美亞柏科則指影響輕微。

美國制裁中國公司，中方就因撐港言論而全面封殺ＮＢＡ。ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷

早前在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，「ＦＩＧＨＴ ＦＯＲ ＦＲＥＥＤＯＭ」、「ＳＴＡＮＤ

ＷＩＴＨ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ」的字眼引來內地媒體與網民的強烈不滿。中國籃球協會即時暫

停與火箭隊合作。中央廣播電視總台央視體育頻道決定立即暫停ＮＢＡ賽事轉播安排。

淘寶、京東、蘇寧等紛紛下架火箭隊的相關商品。多家中資公司亦加入杯葛行例，包括今年

７月剛取得ＮＢＡ中國獨家合作夥伴５年合約的騰訊（００７００）。騰訊體育表示，將「暫停

火箭隊的比賽直播與資訊報道」，並稱如希望更換支持的球隊，公司會安排調整。兩家贊助商李

寧（０２３３１）及浦發銀行（滬：６０００００）亦表示暫停與火箭隊的合作。

騰訊收升０﹒３％，李寧收漲２﹒５％。



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