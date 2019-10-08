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即市新聞

08/10/2019 11:29

【貿易開戰】曠視科技：強烈抗議美國商務部將公司列入實體清單

　　《經濟通通訊社８日專訊》阿里巴巴入股投資、提供包括人臉識別等人工智能解決方案的曠
視科技公布，強烈抗議美國商務部將公司列入實體清單。
　　美國商務部將２８家中國科技公司和公安機關列入「實體清單」，指它們涉及於新疆侵犯人
權行為，當中包括曠視科技。
　　曠視科技公告指，美國商務部在沒有任何事實根據情況下將曠視列入實體清單，公司對此表
示強烈抗議。針對美國商務部的行為，曠視將在各方面採取應對預案，持續用專業、可靠的技術
和產品為客戶提供穩定、優質的服務。

＊擬香港Ｗ股上市＊

　　曠視科技於８月底向香港提交上市申請，將採用同股不同權（Ｗ股），集資額最多約１０億
美元（約７８億港元）。
　　據初步招股書披露，截至今年６月底止，曠視科技收入錄得９﹒５億元（人民幣．下同），
按年多逾２倍；期內虧損則達５２億元，若撇除可轉換可贖回優先股等公允價值變動，其經調整
利潤達３２６７﹒７萬元，按年扭虧為盈。
　　曠視科技將採用同股不同權的股權架構，Ａ類股份持有人每股特殊股份可投１０票，Ｂ類股
份則一股一票。其中，Ａ類股份會由公司的３名創始人，包括印奇、唐文斌及楊沐分別持有。阿
里巴巴通過旗下淘寶中國持有曠視科技約１４％，關聯公司螞蟻金服持有１５﹒０８％。至於其
他的股東包括有聯想集團、啟明創投、富士康母公司鴻海、南韓上市企業ＳＫ　Ｇｒｏｕｐ、科
威特投資局及阿布扎比投資局等。（ｃｔ）

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