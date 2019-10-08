【貿易開戰】劉鶴應邀赴美舉行新一輪中美經貿高級別磋商

《經濟通通訊社８日專訊》據《新華社》報道，國務院副總理劉鶴應美方邀請將率團訪問華

盛頓，於周四至周五（１０至１１日）與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中

美經貿高級別磋商。

據報道，中方代表團主要成員包括商務部部長鍾山，人民銀行行長易綱，國家發展改革委副

主任寧吉喆，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部

長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受

文。（ａｃ）

