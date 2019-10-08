  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2019 15:01

【修例風暴】撐港言論惹風波，騰訊暫停播火箭賽事，贊助商停合作

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷（Ｄａｒｙｌ　
Ｍｏｒｅｙ）早前在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，「ＦＩＧＨＴ　ＦＯＲ　ＦＲＥＥＤＯＭ」、
「ＳＴＡＮＤ　ＷＩＴＨ　ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ」的字眼引來內地媒體與網民的不滿，雖然莫雷
其後已刪文，但其支持香港示威的言論風波愈鬧愈大。
　　中國籃球協會已暫停與火箭隊合作。內地主流電商平台淘寶、京東、蘇寧等紛紛下架火箭隊
的相關商品外，在ＮＢＡ官方旗艦店中，火箭隊的相關商品亦無法搜索。阿里巴巴公關部負責人
表示，莫雷的言論傷害中國人民的感情和底線；又重申上月完成入主ＮＢＡ布魯克林網隊的集團
副主席蔡崇信發言，指１４億中國人在涉及國家領土完整和主權問題上緊密團結，該問題是沒有
討價還價的餘地。蔡崇信認為莫雷和西方需要理解中國對領土完整的感受，火箭隊需要長時間修
補莫雷帶來的傷害。
　　京東亦指，祖國統一和領土完整高於一切，「我們在發現莫雷不當言論後，第一時間下架了
火箭隊相關的周邊商品。」

＊多家中資公司亦加入杯葛行例＊

　　多家中資公司亦加入杯葛行例，暫停與火箭的合作，包括今年７月剛取得ＮＢＡ中國獨家合
作夥伴５年合約的騰訊（００７００）。騰訊體育表示，將「暫停火箭隊的比賽直播與資訊報道
」，並稱如希望更換支持的球隊，公司會安排調整。
　　兩家贊助商李寧（０２３３１）　及浦發銀行（滬：６０００００）亦暫停與火箭隊的合作
。浦發銀行表示強烈抗議及反對，已暫停相關市場活動和宣傳。
　　ＮＢＡ總會周日發表聲明，對莫雷的言論嚴重冒犯中國球迷表示遺憾，並強調莫雷已表明有
關言論不代表球會。總會尊重中國歷史及文化，希望ＮＢＡ能夠成為連結不同文化的橋樑。
（ｃｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
生財有道04/10/2019
【嚟緊炒D乜】中聯重科仍有高追價值 增長股之中表現出眾
生財有道04/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控下試55元機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金