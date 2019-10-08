【修例風暴】撐港言論惹風波，騰訊暫停播火箭賽事，贊助商停合作

《經濟通通訊社８日專訊》美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷（Ｄａｒｙｌ

Ｍｏｒｅｙ）早前在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，「ＦＩＧＨＴ ＦＯＲ ＦＲＥＥＤＯＭ」、

「ＳＴＡＮＤ ＷＩＴＨ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ」的字眼引來內地媒體與網民的不滿，雖然莫雷

其後已刪文，但其支持香港示威的言論風波愈鬧愈大。

中國籃球協會已暫停與火箭隊合作。內地主流電商平台淘寶、京東、蘇寧等紛紛下架火箭隊

的相關商品外，在ＮＢＡ官方旗艦店中，火箭隊的相關商品亦無法搜索。阿里巴巴公關部負責人

表示，莫雷的言論傷害中國人民的感情和底線；又重申上月完成入主ＮＢＡ布魯克林網隊的集團

副主席蔡崇信發言，指１４億中國人在涉及國家領土完整和主權問題上緊密團結，該問題是沒有

討價還價的餘地。蔡崇信認為莫雷和西方需要理解中國對領土完整的感受，火箭隊需要長時間修

補莫雷帶來的傷害。

京東亦指，祖國統一和領土完整高於一切，「我們在發現莫雷不當言論後，第一時間下架了

火箭隊相關的周邊商品。」



＊多家中資公司亦加入杯葛行例＊



多家中資公司亦加入杯葛行例，暫停與火箭的合作，包括今年７月剛取得ＮＢＡ中國獨家合

作夥伴５年合約的騰訊（００７００）。騰訊體育表示，將「暫停火箭隊的比賽直播與資訊報道

」，並稱如希望更換支持的球隊，公司會安排調整。

兩家贊助商李寧（０２３３１） 及浦發銀行（滬：６０００００）亦暫停與火箭隊的合作

。浦發銀行表示強烈抗議及反對，已暫停相關市場活動和宣傳。

ＮＢＡ總會周日發表聲明，對莫雷的言論嚴重冒犯中國球迷表示遺憾，並強調莫雷已表明有

關言論不代表球會。總會尊重中國歷史及文化，希望ＮＢＡ能夠成為連結不同文化的橋樑。

（ｃｔ）

