《股林淘金－林家亨》十月十中美會談，料無好消息振奮

《股林淘金》美國昨天（７日）公布的經濟數據利好，消費者信用消費１７９億美元，比市

場預期１５０億為高，另外上周五（４日）美國９月份的失業率公布為３﹒５％，是５０年以來

的最低紀錄。

預計今日（８日）港股早段或有溫和升幅，但不宜憧憬有良好的反彈，估計升幅僅得幾十點

而已。可以吼低吸納的股份有友邦保險（０１２９９）及中國海外（００６８８）等，假若股價

接近保歷加通道底線，可以再度分階段吸納。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

