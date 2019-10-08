《經濟通通訊社８日專訊》國慶長假過後，人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較
高水平，決定今日不開展逆回購操作。
公開市場今日有２５００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠２５００億元人幣。
《上海證券報》引述分析人士指，人行將於１０月１５日和１１月１５日分兩次實施定向降
準，每次下調０﹒５個百分點，１０月下旬將有四季度定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）即將落地
，人行呵護資金面平穩可謂措施精準，在實施定向降準和ＴＭＬＦ的同時，下旬還可能開展逆回
購進行「補水」。（ａｃ）
08/10/2019 09:23
【人行操作】人行節後停逆回購大幅收水，今日淨回籠２５００億
《經濟通通訊社８日專訊》國慶長假過後，人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較
高水平，決定今日不開展逆回購操作。
公開市場今日有２５００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠２５００億元人幣。
《上海證券報》引述分析人士指，人行將於１０月１５日和１１月１５日分兩次實施定向降
準，每次下調０﹒５個百分點，１０月下旬將有四季度定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）即將落地
，人行呵護資金面平穩可謂措施精準，在實施定向降準和ＴＭＬＦ的同時，下旬還可能開展逆回
購進行「補水」。（ａｃ）
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