【修例風暴】央視體育頻道立即暫停ＮＢＡ轉播，抗議撐港言論

《經濟通通訊社８日專訊》美國ＮＢＡ休士頓火箭隊總經理莫雷聲援香港示威活動，引爆內

地官方及民間怒火。中央廣播電視總台央視體育頻道今天再次發表聲明，決定立即暫停ＮＢＡ賽

事轉播安排。聲明稱，對ＮＢＡ總裁亞當．肖華（Ａｄａｍ Ｓｍｉｔｈ）聲稱支持莫雷自由表

達權利的說辭，央視予以強烈不滿和反對。

央視重申，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。為此，中央廣播

電視總台央視體育頻道決定，立即暫停ＮＢＡ季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉及

ＮＢＡ的一切合作交流。

莫雷早前在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，「ＦＩＧＨＴ ＦＯＲ ＦＲＥＥＤＯＭ」、

「ＳＴＡＮＤ ＷＩＴＨ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ」的字眼引來內地媒體與網民的不滿，雖然莫雷

其後已刪文，但其支持香港示威的言論風波愈鬧愈大。

ＮＢＡ總會周日發表聲明，對莫雷的言論嚴重冒犯中國球迷表示遺憾，並強調莫雷已表明有

關言論不代表球會。不過，ＮＢＡ總裁在東京參加ＮＢＡ日本運動會歡迎酒會時，提到這次莫雷

撐港言論的風波，他承認莫雷的發言對ＮＢＡ在中國的品牌造成經濟損失，但他們支持莫雷。此

話一出，讓中國網民更加憤怒，紛紛到Ｔｗｉｔｔｅｒ炮轟，「不看就不看了唄，有啥了不起的

」、「為了捍衛自由，我也要說我支持賓拉登」、「９１１攻擊事件是為了信仰的偉大戰鬥」。

（ｃａ）

