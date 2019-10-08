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08/10/2019 16:25

【修例風暴】回應火箭隊風波，外交部：不了解中國民意行不通

　　《經濟通通訊社８日專訊》中央廣播電視總台央視體育頻道今天決定立即暫停ＮＢＡ賽事轉
播安排，外界質疑，中方是利用其影響來妨礙言論自由。對此，中國外交部發言人耿爽主持例行
記者會時回應稱，中國駐休士頓總領館已經就休士頓火箭俱樂部有關人士的錯誤言論向對方提出
了嚴正交涉，中國籃球協會以及休士頓火箭隊的中方合作夥伴都相繼發表了聲明，中方的立場已
經非常清楚了。
　　他建議媒體去關注一下普通中國民眾對此事的反應和他們的態度。他重申，跟中方開展交流
與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的。
　　ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷（Ｄａｒｙｌ　Ｍｏｒｅｙ）早前在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，
「ＦＩＧＨＴ　ＦＯＲ　ＦＲＥＥＤＯＭ」、「ＳＴＡＮＤ　ＷＩＴＨ　ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ」
的字眼引來內地媒體與網民的不滿，雖然莫雷其後已刪文，但其支持香港示威的言論風波持續發
酵。ＮＢＡ總會周日發表聲明，對莫雷的言論嚴重冒犯中國球迷表示遺憾，並強調莫雷已表明有
關言論不代表球會。不過，ＮＢＡ總裁亞當．肖華（Ａｄａｍ　Ｓｍｉｔｈ）在東京參加ＮＢＡ
日本運動會歡迎酒會時，提到這次莫雷撐港言論的風波，他承認莫雷的發言對ＮＢＡ在中國的品
牌造成經濟損失，但支持莫雷自由表達權利。此話一出，讓中國網民更為憤怒。（ｃａ）

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