【外儲下降】外匯局：美元指數漲，債券價格跌，外儲規模小幅波動

《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯局公布，截至９月底，外匯儲備規模為３０９２４億美

元，較８月底減少１４７億美元，跌至７個月最低水平，亦是５個月以來首次跌至３﹒１萬億美

元以下水平。不過，９月底外儲仍較年初上升１９７億美元，升幅０﹒６％。

國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，９月中國外匯市場供求保持基本平衡。

受全球經濟增長、主要國家央行貨幣政策、全球貿易局勢、地緣政治因素等影響，美元指數上漲

，主要國家債券價格下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合影響外匯儲備規模。

王春英指出，今年以來，在國際形勢錯綜復雜的背景下，中國經濟運行總體平穩、穩中有進

，主要經濟指標處於合理區間，經濟結構持續優化，高質量發展積極因素增多。受此支撐，中國

外匯市場運行平穩，外匯儲備規模小幅波動主要受估值因素影響，規模總體保持穩定。

王春英強調，往前看，國際經濟金融環境不穩定不確定因素增多，全球經濟增長放緩，貿易

保護主義和單邊主義上升，國際金融市場波動性加大。但中國經濟發展有巨大的韌性、潛力，長

期向好的發展態勢沒有改變，並繼續推進全方位改革開放，這將為外匯儲備規模保持總體穩定提

供有力支撐。（ａｃ）

