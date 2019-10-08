  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2019 12:17

【ＦＯＣＵＳ】「大笨象」爆裁萬人，打工族小心農曆新年後

　　【ＦＯＣＵＳ】繼「百年老店」德銀７月宣布涉及裁減約１﹒８萬名員工等的重組計劃後，
「大笨象」匯控（００００５）最新被揭「萬人裁員」計劃。從德銀、匯控、法巴、花旗、巴克
萊等「百業之母」的銀行╱投行，到惠普、碧桂園（０２００７）、恆大
（０３３３３）、蔚來、Ｕｂｅｒ、Ｗｅｗｏｒｋ等新舊經濟，裁員潮此起彼伏，盡顯全球經濟
寒冬來襲下的「賺錢難」。
　　再看香港，企業商業信心亦乏善足陳，最直接的反映即是核心商業區街舖、中區寫字樓空置
率雙雙陡升。若中美貿戰的大環境和香港內亂的小環境未能盡快現轉機，暫緩業務擴張恐只是第
一步，打工一族須小心「老細」農曆新年後的裁員甚至執笠潮。

＊「百業之母」帶頭瘦身，新舊行業齊臨困境＊

　　早在８月公布中期業績時，匯控即已確認裁員２％（約４７５０人）的計劃；今次再傳額外
裁員逾４％（約１萬人），並以歐洲高薪主管為主，倘若消息屬實，勢將創下匯控近年裁員的最
激進紀錄。消息並指，此「萬人裁員」計劃是該行正在執行的「Ｐｒｏｊｅｃｔ　
Ｏａｋ」的一部分，最快可能隨本月三季報時披露。
　　受全球低╱負利率、增長放緩、資本比率要求收緊等多重夾擊，面臨結構性盈利挑戰的，遠
不止「大笨象」一家；除了德銀，較早時法巴亦外判亞洲證券研究部，花旗、巴克萊則雙雙瘦身
固收及股票部門……連有「百業之母」的銀行╱投行都須借削減人頭以控制成本，其他行業的困
境可想而知。
　　惠普上周四（３日）宣布重大重組計劃，擬未來３年裁撤最多９０００個崗位；同日共享辦
公室Ｗｅｗｏｒｋ傳出最快本月起裁員近２０００人；Ｕｂｅｒ繼７月裁減三分一行銷部門後，
上月再裁減８％技術和工程部門。在內地，「中國版Ｔｅｓｌａ」蔚來汽車第三季再裁員千人；
恆大、萬科、碧桂園上半年據報全職員工數累減近２萬人；即使是華為，內部文件８月亦明言「
減薪裁員」。

＊青年失業率錄急升，個人現金流亟需保護墊＊

　　新舊經濟裁員潮此起彼伏，盡顯全球經濟寒冬來襲下的「賺錢難」。再看香港，雖暫未現裁
員潮，但企業商業信心乏善足陳，從核心商業區街舖、中區寫字樓空置率雙雙陡升可見一斑。
　　據美聯（０１２００）數據，四大商舖核心區（銅鑼灣、尖沙咀、旺角、中環）的吉舖數，
已於第三季升至４８１間，空置率達６﹒５％。而據戴德梁行數據，中區心寫字樓空置率同期更
升至１４年來新高的７﹒４％，預料本季租金將續跌６％－８％，明年再跌８％－１３％。
　　企業審慎觀望、暫緩擴展往往只是經濟衰退的早期反映，以華人「年關難過年年過」的心態
，隨著聖誕、農曆新年將近，咬牙「捱多一陣」料仍將支撐失業率保持２﹒９％低位。不過，作
為失業率飆升警示燈作用的青年失業率，已於第三季升至１０％水平，因其缺乏工作經驗往往是
優先被裁對象。
　　倘若中美貿戰的大環境和香港內亂的小環境未能盡快現轉機，打工一族（尤其是零售、旅遊
、餐飲業）須小心老細農曆新年後的裁員甚至執笠潮。無論個人現金流還是港府應對政策，都亟
需盡快密密加裝「保護墊」，以防當失業大潮殺到而措手不及。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
生財有道04/10/2019
【嚟緊炒D乜】中聯重科仍有高追價值 增長股之中表現出眾
生財有道04/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控下試55元機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金