【ＦＯＣＵＳ】「大笨象」爆裁萬人，打工族小心農曆新年後

【ＦＯＣＵＳ】繼「百年老店」德銀７月宣布涉及裁減約１﹒８萬名員工等的重組計劃後，

「大笨象」匯控（００００５）最新被揭「萬人裁員」計劃。從德銀、匯控、法巴、花旗、巴克

萊等「百業之母」的銀行╱投行，到惠普、碧桂園（０２００７）、恆大

（０３３３３）、蔚來、Ｕｂｅｒ、Ｗｅｗｏｒｋ等新舊經濟，裁員潮此起彼伏，盡顯全球經濟

寒冬來襲下的「賺錢難」。

再看香港，企業商業信心亦乏善足陳，最直接的反映即是核心商業區街舖、中區寫字樓空置

率雙雙陡升。若中美貿戰的大環境和香港內亂的小環境未能盡快現轉機，暫緩業務擴張恐只是第

一步，打工一族須小心「老細」農曆新年後的裁員甚至執笠潮。



＊「百業之母」帶頭瘦身，新舊行業齊臨困境＊



早在８月公布中期業績時，匯控即已確認裁員２％（約４７５０人）的計劃；今次再傳額外

裁員逾４％（約１萬人），並以歐洲高薪主管為主，倘若消息屬實，勢將創下匯控近年裁員的最

激進紀錄。消息並指，此「萬人裁員」計劃是該行正在執行的「Ｐｒｏｊｅｃｔ

Ｏａｋ」的一部分，最快可能隨本月三季報時披露。

受全球低╱負利率、增長放緩、資本比率要求收緊等多重夾擊，面臨結構性盈利挑戰的，遠

不止「大笨象」一家；除了德銀，較早時法巴亦外判亞洲證券研究部，花旗、巴克萊則雙雙瘦身

固收及股票部門……連有「百業之母」的銀行╱投行都須借削減人頭以控制成本，其他行業的困

境可想而知。

惠普上周四（３日）宣布重大重組計劃，擬未來３年裁撤最多９０００個崗位；同日共享辦

公室Ｗｅｗｏｒｋ傳出最快本月起裁員近２０００人；Ｕｂｅｒ繼７月裁減三分一行銷部門後，

上月再裁減８％技術和工程部門。在內地，「中國版Ｔｅｓｌａ」蔚來汽車第三季再裁員千人；

恆大、萬科、碧桂園上半年據報全職員工數累減近２萬人；即使是華為，內部文件８月亦明言「

減薪裁員」。



＊青年失業率錄急升，個人現金流亟需保護墊＊



新舊經濟裁員潮此起彼伏，盡顯全球經濟寒冬來襲下的「賺錢難」。再看香港，雖暫未現裁

員潮，但企業商業信心乏善足陳，從核心商業區街舖、中區寫字樓空置率雙雙陡升可見一斑。

據美聯（０１２００）數據，四大商舖核心區（銅鑼灣、尖沙咀、旺角、中環）的吉舖數，

已於第三季升至４８１間，空置率達６﹒５％。而據戴德梁行數據，中區心寫字樓空置率同期更

升至１４年來新高的７﹒４％，預料本季租金將續跌６％－８％，明年再跌８％－１３％。

企業審慎觀望、暫緩擴展往往只是經濟衰退的早期反映，以華人「年關難過年年過」的心態

，隨著聖誕、農曆新年將近，咬牙「捱多一陣」料仍將支撐失業率保持２﹒９％低位。不過，作

為失業率飆升警示燈作用的青年失業率，已於第三季升至１０％水平，因其缺乏工作經驗往往是

優先被裁對象。

倘若中美貿戰的大環境和香港內亂的小環境未能盡快現轉機，打工一族（尤其是零售、旅遊

、餐飲業）須小心老細農曆新年後的裁員甚至執笠潮。無論個人現金流還是港府應對政策，都亟

需盡快密密加裝「保護墊」，以防當失業大潮殺到而措手不及。

