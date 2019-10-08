《陶冬天下－陶冬》非農數據扭頹勢，英國脫歐陷困局

《陶冬天下》一個好的數據，頂得上十個差的數據。上周風險資產在一系列惡劣的經濟數據

中風雨飄渺，美國製造業ＩＳＭ數字更出現十年最弱的表現，資金擔心全球經濟衰退，股市輾轉

下跌，債市見好，石油和大宗商品走弱。星期五美國就業數字呈現出一個穩健的勞工市場，前期

數字也被上方修正。非農就業一直被市場認作經濟的寒暑表，勞工市場靠穩，激起周五下午的買

盤，美股低位反彈，收復了一周大部分失地。美國科技股盈利受到質疑，資金流向傳統藍籌。固

定收益市場對央行進一步放寬貨幣政策期待濃厚，美國十年期國債利率上周下挫二十餘點，期貨

市場曾將聯儲１０月減息的概率提升至接近五成。德國經濟數據疲弱，英國脫歐方案不得要領，

歐元與英鎊攜手貶值，美元維持強勢。黃金先升後回，整周波動有限。



其實９月非農就業數據只能用溫和向好來形容，非農就業當月增加１３６Ｋ，其中私人部門

１１４Ｋ，比起經濟學家預測中位數的１４５Ｋ和１３０Ｋ略顯不足，但是明顯好過上月的數字

。時薪為零增長，ｖｓ市場估計的０﹒２％，同比增長２﹒９％，為２０１８年７月以來之低位

。與收入數位相比，就業數字更理想一點。失業率下降了２個百分點至３﹒５％，Ｕ－６失業率

下降３點至６﹒９％，均為幾十年的新低。製造業就業繼續低迷，零售、教育和醫療也偏弱，娛

樂、酒店業有改善。最新就業數據有一些意外之處，但是不會改變美國貨幣政策的大局，聯儲今

年應該還有一次「保險式」降息，明年政策取決於屆時的經濟形勢。鮑威爾不會再提「周期中段

」一詞，不過也不會承認新的減息周期已經開始。值得注意的是，美國ｒｅｐｏ市場資金緊張未

能消解，紐約聯儲將流動性注入市場的時限延後至１１月，聯儲的資產負債表在重新擴張之中了

。



英國首相約翰遜上周三正式將新的脫歐計劃書提交給歐盟，兩天之後他的歐洲談判對手已經

說「無法作出結論性判斷」，歐盟內部有強烈的拒絕共識。雙方會就此文本作進一步溝通、交涉

，但是歐盟談判代表明顯在拖，直至１０月歐盟峰會到來就宣布不夠時間達成脫歐協議。歐盟內

部已經在討論允許英國再次延長脫歐得時限和要價。根據唐寧街十號提交給蘇格蘭法院的文件，

似乎約翰遜內閣也在準備推後脫歐時間，並在１０月之後宣布提前大選。目前市場基本上在準備

脫歐延期，資產價格也以此為根據。凡事都有小概率事件，約翰遜其人更有不可捉摸的一面。萬

一英國在１０月底宣布硬脫歐呢？英國資產在過去三年飽受硬脫歐的衝擊，英鎊對美元更跌至１

﹒２水平。與此相比較，歐元資產幾乎沒有考慮英國脫歐的影響，歐元匯率現在的三個月引伸波

幅為５﹒６％，居然處在十多年的低位。筆者也認為英國起碼需要將脫歐時間推遲到明年１月

，不過同時看到市場價格的錯位。



本周焦點：圍繞特朗普彈劾案的拉鋸以及民意變化。聯儲公布ＦＯＭＣ ９月會議紀要，看

點是委員對減息的爭論。美國核心ＣＰＩ預計為０﹒２３％，折合同比２﹒５％。德國８月工業

生產預計環比跌０﹒４％。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

