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08/10/2019 09:23

《陶冬天下－陶冬》非農數據扭頹勢，英國脫歐陷困局

　　《陶冬天下》一個好的數據，頂得上十個差的數據。上周風險資產在一系列惡劣的經濟數據
中風雨飄渺，美國製造業ＩＳＭ數字更出現十年最弱的表現，資金擔心全球經濟衰退，股市輾轉
下跌，債市見好，石油和大宗商品走弱。星期五美國就業數字呈現出一個穩健的勞工市場，前期
數字也被上方修正。非農就業一直被市場認作經濟的寒暑表，勞工市場靠穩，激起周五下午的買
盤，美股低位反彈，收復了一周大部分失地。美國科技股盈利受到質疑，資金流向傳統藍籌。固
定收益市場對央行進一步放寬貨幣政策期待濃厚，美國十年期國債利率上周下挫二十餘點，期貨
市場曾將聯儲１０月減息的概率提升至接近五成。德國經濟數據疲弱，英國脫歐方案不得要領，
歐元與英鎊攜手貶值，美元維持強勢。黃金先升後回，整周波動有限。
　
　　其實９月非農就業數據只能用溫和向好來形容，非農就業當月增加１３６Ｋ，其中私人部門
１１４Ｋ，比起經濟學家預測中位數的１４５Ｋ和１３０Ｋ略顯不足，但是明顯好過上月的數字
。時薪為零增長，ｖｓ市場估計的０﹒２％，同比增長２﹒９％，為２０１８年７月以來之低位
。與收入數位相比，就業數字更理想一點。失業率下降了２個百分點至３﹒５％，Ｕ－６失業率
下降３點至６﹒９％，均為幾十年的新低。製造業就業繼續低迷，零售、教育和醫療也偏弱，娛
樂、酒店業有改善。最新就業數據有一些意外之處，但是不會改變美國貨幣政策的大局，聯儲今
年應該還有一次「保險式」降息，明年政策取決於屆時的經濟形勢。鮑威爾不會再提「周期中段
」一詞，不過也不會承認新的減息周期已經開始。值得注意的是，美國ｒｅｐｏ市場資金緊張未
能消解，紐約聯儲將流動性注入市場的時限延後至１１月，聯儲的資產負債表在重新擴張之中了

　
　　英國首相約翰遜上周三正式將新的脫歐計劃書提交給歐盟，兩天之後他的歐洲談判對手已經
說「無法作出結論性判斷」，歐盟內部有強烈的拒絕共識。雙方會就此文本作進一步溝通、交涉
，但是歐盟談判代表明顯在拖，直至１０月歐盟峰會到來就宣布不夠時間達成脫歐協議。歐盟內
部已經在討論允許英國再次延長脫歐得時限和要價。根據唐寧街十號提交給蘇格蘭法院的文件，
似乎約翰遜內閣也在準備推後脫歐時間，並在１０月之後宣布提前大選。目前市場基本上在準備
脫歐延期，資產價格也以此為根據。凡事都有小概率事件，約翰遜其人更有不可捉摸的一面。萬
一英國在１０月底宣布硬脫歐呢？英國資產在過去三年飽受硬脫歐的衝擊，英鎊對美元更跌至１
﹒２水平。與此相比較，歐元資產幾乎沒有考慮英國脫歐的影響，歐元匯率現在的三個月引伸波
幅為５﹒６％，居然處在十多年的低位。筆者也認為英國起碼需要將脫歐時間推遲到明年１月
，不過同時看到市場價格的錯位。
　
　　本周焦點：圍繞特朗普彈劾案的拉鋸以及民意變化。聯儲公布ＦＯＭＣ　９月會議紀要，看
點是委員對減息的爭論。美國核心ＣＰＩ預計為０﹒２３％，折合同比２﹒５％。德國８月工業
生產預計環比跌０﹒４％。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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