《股壇解碼－戴名》美股否極泰來；達芙妮國際（２１０）風光不再

《股壇解碼》上周美股在彈劾事件影響，道指在短短兩個交易日就跌去約８００點，隨後美

國剛公布的９月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ數據更是自０９年６月以來的最低水平，數據加劇了市場對

美國經濟衰退的預期，同時預期聯儲局將進一步減息，甚至會推出新一輪ＱＥ來刺激經濟。美股

在相關憧憬帶動下，道指在低位有支持，而且技術上回補了上周三（２日）的下跌裂口，只要本

周能向上突破２７０００點，美股短線向好的走勢還是可以肯定，加上ＷＴＯ裁定美國在飛機補

貼訴訟中勝訴，並且可對７５億美元的歐洲產品徵收關稅，一時間讓歐洲股市人仰馬翻，同時更

為歐洲的經濟復甦敲響警號，維持標指短期目標位在３０５０點的位置。



＊禍不單行＊



作為世界第四大經濟體的德國面對工業陷入衰退的難題，政府將今年（１９年）預期經濟增

長目標下調至０﹒５％，反映身為歐盟領袖的德國也面對經濟下行的壓力，加上ＷＴＯ裁決的影

響，能否達到０﹒５％的經濟增長也是一個問號，若果德國其他的經濟數據一致向下，恐怕最後

會出現負增長的情況。英國首相約翰遜提出新的「脫歐」方案，揚言歐盟如果不同意方案的話，

英國只好「硬脫歐」，看來歐洲市場在１０月份是風高浪急，投資者要小心大市會出現急升急跌

的情況。



＊百上加斤＊



國慶完結在即，國內房地產市場迎來又一次利空，中國房貸利率自８日起將正式轉向以５年

期ＬＰＲ加點的模式，相比節假前的貸利率是輕微有所增加，房貸利率正式和市場利率脫勾，為

日後加貸款利率做好準備。房屋網簽全國聯網的正式啟動也是房地產的另一利空，當中涉及

１５０個城市，炒房客以前利用地域不同，信息不互通來逃避限購的日子也不復再，加上信息聯

網，中央要推出房產稅已經是輕而易舉，相信明年的房地產市場將會迎來低潮。



＊時不利兮＊



上周恆生指數受市況動盪拖累，大市未能成功守住２６５００點，投資者要留意的是恆指每

天波幅雖然增加，但以收盤價來看也只是橫行的格局，相信恆指要再向下尋底的機會不大，反彈

可期，但要留意恆指的關鍵位置２５２００點不能有失，維持反彈目標位在２７５００點。



＊股票簡評＊



達芙妮國際（００２１０）前身永恩國際集團，主要從事製造和分銷鞋類及服飾產品，集團

旗下各項業務遍布中國大陸、香港、台灣、歐洲和北美洲各地。集團從１３年超過１９０億的市

值淪落至現在只有約３億的市值，股價期間走勢可以說是低處未算低，相比業績高峰時期的達芙

妮國際，股價是斯人獨憔悴，慘不忍睹。再看回達芙妮國際高峰期的數據，當年在國內的市場佔

有率為２０％，相當於每５對鞋就有一對是達芙妮國際的出品。

集團在１２年時擁有６８８１間門市，相信１３年的業績巔峰或多或少由門店數多而得以突

破業績，但好景不常，達芙妮國際在１５年開始縮減店舖數量，直到１９年上半年，集團現有門

店僅剩２２０８家，約佔高峰期的３０％。達芙妮國際的業務主要分為兩條線，一條是代工廠性

質的ＯＥＭ業務，主要面向美國市場，另一條線是品牌業務，主要面向國內市場，由於早期品牌

店的業績可觀，隨著品牌業務的發展，ＯＥＭ業務的比例愈來愈低。

從０２年時候ＯＥＭ業務佔了近半比重到０８年下降到１２％，到１５年時只有２％，現在

的佔比幾乎沒有，這樣顯得有點捨本逐末，本來達芙妮國際擁有非常好的業務架構，可惜沒有好

好善用資源，強如百麗也退市收場，達芙妮國際還能走多遠？投資者不宜買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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