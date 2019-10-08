《經濟通通訊社８日專訊》佳兆業（０１６３８）公布，連同其合營企業及聯營公司在內，
９月合約銷售總額約１０８﹒３１億元（人民幣．下同），按年增加約８９％，而合約建築面積
約４５﹒１萬平方米，按年增加約５７﹒１％。至於９月每平方米平均售價約２﹒３９萬元。
該集團於今年首９個月總合約銷售約５５１﹒２１億元，總合約建築面積約３０２﹒０９萬
平方米，分別比去年同期升３３﹒５％及２７﹒９％。至於首９個月每平方米平均售價約
１﹒８３萬元，同比升約４﹒４％。（ｗｈ）
08/10/2019 07:57
佳兆業（０１６３８）９月銷售額按年增８９％
《經濟通通訊社８日專訊》佳兆業（０１６３８）公布，連同其合營企業及聯營公司在內，
９月合約銷售總額約１０８﹒３１億元（人民幣．下同），按年增加約８９％，而合約建築面積
約４５﹒１萬平方米，按年增加約５７﹒１％。至於９月每平方米平均售價約２﹒３９萬元。
該集團於今年首９個月總合約銷售約５５１﹒２１億元，總合約建築面積約３０２﹒０９萬
平方米，分別比去年同期升３３﹒５％及２７﹒９％。至於首９個月每平方米平均售價約
１﹒８３萬元，同比升約４﹒４％。（ｗｈ）
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