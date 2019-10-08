《神州民企》酷派（２３６９）發８億新股予涂爾帆，成第二大股東

《經濟通通訊社８日專訊》酷派集團（０２３６９）指，以每股０﹒２１５元配售８億股新

股予獨立第三者兼投資者涂爾帆，令他持有擴大後股本約１３﹒７１％股權，成為第二大股東。

該集團指每股配售價較上周五收市價０﹒２６元折讓約１７﹒３％，集資約１﹒７２億元，

其中９４００萬元用於償還到期債務、７７００萬元用作營運資金及其他一般公司目的。

至於單一最大股東兼主席陳家俊持股由１７﹒８３％攤薄至１５﹒３８％，比第二大股東僅

多約１﹒６７％股權。（ｗｈ）

