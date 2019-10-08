《日入而息》標普確認本港信貸評級，港所棄購倫交所，港股靠穩

《今天重點》﹡林鄭月娥稱暴力已無底線，上季經濟肯定差籲業主同舟共濟；稱新法見效需

時，暫無意再啟緊急法引其他規例

﹡標普確認香港長期信貸評級「ＡＡ＋」，評級展望穩定

﹡陳茂波重申香港絕不實施資本管制措施

﹡港交所（００３８８）放棄進行對倫交所集團有關的收購要約；李小加稱繼

續洽購倫交所不符股東利益，連接中國與世界決心不變

﹡證券業協會表示業界面臨困難，年初至９月底有２２券商自願停止運作；證

券業協會指社會運動影響經營，冀政府多與業界溝通



《即日市況》﹡港股全日收報２５８９３升７２點，兩萬六得而復失，成交８３２億



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒２９％，節後消費、地產股撐市



《美元匯價》﹡英鎊短線１﹒２２－１﹒２４之間上落；歐元最新報１﹒０９９１╱

９９２，日圓最新報１０６﹒８４╱８７



《公司資訊》﹡新地（０００１６）馬鞍山農地改申建學校

﹡佳民集團（０８５１９）訂立許可及餐廳租賃協議

﹡港交所（００３８８）李小加稱繼續洽購倫交所不符股東利益，連接中國與

世界決心不變

﹡友聯租賃（０１５６３）劉國煇辭任財務總監

﹡ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ（０６８２０）首掛收１﹒５２元，平招股價

﹡長實（０１１１３）「愛海頌」料明天公布首張價格，涉約１８０伙

﹡北京城建設計（０１５９９）第三季重要項目中標額逾９億人民幣

﹡天下圖（００４０２）與潛在投資者訂立排他性協議，繼續停牌

﹡安領國際（０８４１０）今天就轉板上市遞交正式申請

﹡金地商置（００５３５）９月合約銷售額按年升３６％

﹡陳德光（００５９３）辭任夢東方首席財務官

﹡信利國際（００７３２）９月營業額按年減少５％

﹡香港信貸（０１２７３）表示可能向一間外資金融機構出售易貸網信貸

﹡中國海外（００６８８）首九個月斥逾８４億人幣收購五地塊；９月合約物

業銷售額升逾２９％至３４０﹒６６億

﹡朗詩綠色集團（００１０６）改名為朗詩綠色地產

﹡陸正飛將任中國信達（０１３５９）獨立非執董

﹡寶龍地產（０１２３８）９月合約銷售按年升４３﹒１％

﹡耀才證券金融（０１４２８）料首六個月純利２﹒１３億元，按年跌一成

﹡新城發展（０１０３０）擬改英文名為Ｓｅａｚｅｎ Ｇｒｏｕｐ

Ｌｉｍｉｔｅｄ



《國企紅籌》﹡中國海外宏洋集團（０００８１）９月份合約銷售額按年跌１５﹒３％

﹡首長國際（００６９７）附屬公司與首都國際機場簽合作協議



《神州民企》﹡世茂房地產（００８１３）９月合約銷售額３２０億元人幣，按年漲５７％

﹡雅居樂（０３３８３）９月預售金額按年升１９﹒７６％

﹡富力地產（０２７７７）９月份權益合約銷售總金額按月升７％



《中國要聞》﹡支付寶表示「十一」消費下沉，消費回流趨勢顯現

﹡中證監原主席劉士余留黨察看二年，降為一級調研員

﹡房貸利率今起掛勾ＬＰＲ，市場料短期影響不大

﹡中國寶武與上期所開展期現合作業務

﹡上金所決定暫免白銀租借登記過戶費

﹡科創板研報迎規範文件，券商應加強內容質量控制

﹡財政部表示生活類服務業增值稅可抵扣進項稅加計１５％

﹡中指院表示９月中國百城房價環比漲幅回落

﹡內地汽油、柴油價格不作調整

﹡中國進出口銀行計劃發行雙幣種境外債券

﹡北上全日流入１７﹒９億，南下全日流入３﹒１億；北上全日流入７﹒３億

，南下全日流入１﹒９億

﹡耿爽表示新疆不存在人權問題，美方指責一派胡言

﹡中美貿談陰霾未散，人幣即期升８６點報７﹒１２９５



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１１０１７﹒３１點



《其他消息》﹡社運凍結經濟活動，十大屋苑周末成交按周跌逾五成

﹡黃友嘉稱積金易擬年底進行招標，平台３年後啟動

﹡證券業協會表示業界面臨困難，年初至９月底有２２券商自願停止運作

﹡深股通額度全日用１７﹒８７億元；滬股通額度全日用７﹒３億元，陸股通

流入１７﹒４４億

﹡歐陽伯權提早離任嶺大校董會主席，即日生效

﹡美國公布生產者物價指數，聯儲局主席鮑威爾發表演講

﹡證監會尋求對圓美光電主席及董事會成員作出賠償令和取消資格令

﹡港大料本港第四季實質經濟跌０﹒９％，全年零增長

﹡私人財管公會調查指業界料未來五年管理資產增長只５％至１０％

﹡地政總署上季批出九份預售樓花同意書，涉４１０１伙

﹡金管局指９月底外匯儲備資產增至４３８７億美元



《修例風暴》﹡「全月通」無法使用乘客冀賠償，港鐵：評估後研安排

﹡報道指金管局要求銀行匯報「異常」資金流動

﹡信銀國際所有分行恢復服務，惟部分ＡＴＭ仍暫停服務

﹡金管局澄清不會立《提款法》，籲市民勿信流言

﹡梁君彥稱立法會維修費約４千萬，下周三四發黃色警示

﹡證券業協會表示社會運動影響經營，冀政府多與業界溝通

﹡政府澄清無在新屋嶺旁興建反恐警察基地的計劃

﹡撐港言論惹風波，騰訊暫停播火箭賽事，贊助商停合作

﹡央視體育頻道立即暫停ＮＢＡ轉播，抗議撐港言論

﹡回應火箭隊風波，外交部表示不了解中國民意行不通

﹡律政司澄清宵禁謠言純屬捏造，毫無事實根據

﹡ｖｉｖｏ表示即日起將中止與ＮＢＡ的所有合作



《禁蒙面法》﹡首宗案件提堂，２人准保釋須守宵禁令

﹡林鄭月娥稱暴力已無底線，上季經濟肯定差籲業主同舟共濟；稱新法見效需

時，暫無意再啟緊急法引其他規例

﹡中銀香港（０２３８８）５家分行今日暫停服務，強調流動資金充裕

﹡建行亞洲暫停１１家香港分行服務

﹡彭定康批評特首訂禁蒙面法瘋狂，亂局源於管治失誤

﹡香港陸路口岸黃金周客流大降，羅湖日均人次降４８％

﹡黃金周內地旅客大跌五成，旅行團跌至每日只十多團

﹡陳茂波重申香港絕不實施資本管制措施

﹡多間大專院校宣布今天稍後陸續停課

﹡保險業聯會表示《緊急法》不影響保單效力及合約條款

﹡銀公指本港銀行業務今日運作正常，服務已大致回復

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