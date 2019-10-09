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09/10/2019 07:46

《日出而作》美限制中國官員簽證申請，道指挫３１３點，歐股下跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６１６４．０４　跌　　３１４．９８點╱１．１９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８９３．０６　跌　　　４５．７３點╱１．５６％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８２３．７８　跌　　１３２．５２點╱１．６７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１４３．１５　跌　　　５４．７３點╱０．７６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９７０．２０　跌　　１２７．２３點╱１．０５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４５６．６２　跌　　　６４．９９點╱１．１８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．００，歐元兌美元１．６４４１
　
　　《最新資訊》﹡美國９月ＰＰＩ意外跌０﹒３％，按年增幅近３年新低
　　　　　　　　﹡鮑威爾未承諾進一步減息，擬擴大資產負債表惟非量寬
　　　　　　　　﹡人行９月開展６１１億元ＳＬＦ，２０００億ＭＬＦ
　　　　　　　　﹡美對華官員推簽證限制累道指插３１３點，美債息跌
　　　　　　　　﹡美中貿易戰憂慮重現，避險日圓有追捧
　　　　　　　　﹡黃金周整體訪港客跌３成，內地客６７萬人次減５６％
　　　　　　　　﹡擬推租津重推租置計劃，或以視像形式公布
　　　　　　　　﹡港民研：林鄭２２﹒３分再創新低，８成反對續任特首
　　　　　　　　﹡港鐵仍有七個車站關閉，晚上八時後停止鐵路服務
　　　　　　　　﹡傳脫歐談判接近破裂，約翰遜批評歐盟未作讓步
　　　　　　　　﹡美國對侵犯新疆人權中國官員實施簽證限制
　　　　　　　　﹡商務部促美方盡快將２８家中國實體移出管制實體清單
　　　　　　　　﹡傳白宮擬限制美國資本流入中國
　　　　　　　　﹡工聯會促逐步加強執法，民主派批警認知不足濫用法例
　　　　　　　　﹡天長集團（０２１８２）斥１﹒３３億元建新廠房
　　　　　　　　﹡西證國際證券（００８１２）獲母公司認購５﹒８億元永續證券
　　　　　　　　﹡協合新能源（００１８２）９月權益發電量同比升７﹒６％
　
　　《國企紅籌》﹡金隅（０２００９）售業務股權，料收益４﹒７億人幣
　　　　　　　　﹡晨鳴紙業（０１８１２）料首三季純利同比減最多６０％

　　《神州民企》﹡禹洲地產（０１６２８）９月銷售額同比升逾２５％
　　　　　　　　﹡紫金（０２８９９）擬斥資逾１０億人幣增持礦業商股權
　　　　　　　　﹡綠城中國（０３９００）９月整體銷售額同比升逾１倍
　　　　　　　　﹡融創中國（０１９１８）９月銷售額同比增長１８％
　　　　　　　　﹡吉利（００１７５）不排除與母公司及富豪汽車合併單元合作
　
　　《中國要聞》﹡國務院通過優化營商環境草案，為投資提供制度保障
　　　　　　　　﹡中證協發布證券分析師參加外部評選規範
　　　　　　　　﹡山西證券擬參與競拍上海房產
　　　　　　　　﹡李強推進垃圾分類工作常態化、長效化、規範化

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