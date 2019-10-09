《日出而作》美限制中國官員簽證申請，道指挫３１３點，歐股下跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６１６４．０４ 跌 ３１４．９８點╱１．１９％

標普５００ ２８９３．０６ 跌 ４５．７３點╱１．５６％

納斯達克 ７８２３．７８ 跌 １３２．５２點╱１．６７％

倫敦富時１００ ７１４３．１５ 跌 ５４．７３點╱０．７６％

法蘭克福ＤＡＸ １１９７０．２０ 跌 １２７．２３點╱１．０５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４５６．６２ 跌 ６４．９９點╱１．１８％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．００，歐元兌美元１．６４４１



《最新資訊》﹡美國９月ＰＰＩ意外跌０﹒３％，按年增幅近３年新低

﹡鮑威爾未承諾進一步減息，擬擴大資產負債表惟非量寬

﹡人行９月開展６１１億元ＳＬＦ，２０００億ＭＬＦ

﹡美對華官員推簽證限制累道指插３１３點，美債息跌

﹡美中貿易戰憂慮重現，避險日圓有追捧

﹡黃金周整體訪港客跌３成，內地客６７萬人次減５６％

﹡擬推租津重推租置計劃，或以視像形式公布

﹡港民研：林鄭２２﹒３分再創新低，８成反對續任特首

﹡港鐵仍有七個車站關閉，晚上八時後停止鐵路服務

﹡傳脫歐談判接近破裂，約翰遜批評歐盟未作讓步

﹡美國對侵犯新疆人權中國官員實施簽證限制

﹡商務部促美方盡快將２８家中國實體移出管制實體清單

﹡傳白宮擬限制美國資本流入中國

﹡工聯會促逐步加強執法，民主派批警認知不足濫用法例

﹡天長集團（０２１８２）斥１﹒３３億元建新廠房

﹡西證國際證券（００８１２）獲母公司認購５﹒８億元永續證券

﹡協合新能源（００１８２）９月權益發電量同比升７﹒６％



《國企紅籌》﹡金隅（０２００９）售業務股權，料收益４﹒７億人幣

﹡晨鳴紙業（０１８１２）料首三季純利同比減最多６０％



《神州民企》﹡禹洲地產（０１６２８）９月銷售額同比升逾２５％

﹡紫金（０２８９９）擬斥資逾１０億人幣增持礦業商股權

﹡綠城中國（０３９００）９月整體銷售額同比升逾１倍

﹡融創中國（０１９１８）９月銷售額同比增長１８％

﹡吉利（００１７５）不排除與母公司及富豪汽車合併單元合作



《中國要聞》﹡國務院通過優化營商環境草案，為投資提供制度保障

﹡中證協發布證券分析師參加外部評選規範

﹡山西證券擬參與競拍上海房產

﹡李強推進垃圾分類工作常態化、長效化、規範化

