《凱文隨筆－凱文》彈劾調查，有雷無雨

《凱文隨筆－凱文》美國總統特朗普過去幾天備受多方夾擊，形勢似乎急轉直下，老先生有

點狗急跳牆的味兒。也難怪，民意調查顯示，近六成民眾認為要彈劾，趨勢也在上升。



這邊廂彈劾總統的調查進程冒出了所謂「第二個告密者」，被他批評為「屎坑裔」的國會議

員Ｒａｓｈｉｄａ Ｔｌａｉｂ甚至在自己的選區高調召開會議，討論如何逮捕那些蔑視國會傳

票、不願到國會作證的白宮官員，極盡挑釁之能事。



老先生一句話對彈劾調查作了總結：「絕不會跟你們合作」；他表示不會向國會提供文件與

證人。白宮新聞秘書形容彈劾調查為：「冒犯憲法」。特朗普的代表律師致幾名國會重要領袖，

洋洋灑灑的８頁長信，闡述這次政治圖謀如何置國家人民利益於不顧，以及不合法云云。



根據奧巴馬年代的經驗，國會議員與總統對抗，後者總是佔上風。當時的高官們對大部分議

員的問題，總是一句：Ｉ ｔａｋｅ ｔｈｅ ｆｉｆｔｈ（根據憲法第五條修正案，拒絕作答

），請輕舟渡過萬重山。



另一邊廂，特朗普宣布撤走駐敘利亞的美軍，不再去別國燃點火頭，這個「和平」的舉措，

也證明他真的是一個「不喜歡打仗」的美國總統，但卻迎來黨內最親密戰友的抨擊，他幾個在國

會內舉足輕重的忠實鐵粉，以前無論發生何事，都堅定支持，特朗普永遠是對的！現在竟史無前

例地公開指責，撤軍舉動極其不妥，搬出那套「中東沒有和平了」的口號。



連那位去年無故神秘辭職的美國駐聯合國大使黑莉也撲出來喊話：「特朗普的決定出賣了敘

利亞的盟友，不管他們死活。」黑莉的言論令人啼笑皆非，不是虛偽，就是無知。年屆９４歲、

具有良知的前美國總統卡達早陣子已說再明白不過，美國在過去４０年間，轟炸、侵掠數十個國

家，在二次世界大戰之後，幾乎支持所有的右翼獨裁政權、顛覆別國政權、干預人家的選舉。



其實，這幫人暴跳如雷，說穿了，不就是軍火要封塵了！不打仗還得了！再說，政客有很多

種，有一些就是軍火商的經紀人。



據說，特朗普這次的撤軍決定，是無視國防部與國務院等專家的建議，一意孤行。特朗普要

是能繼續展現這種本色，中美貿易協議指日可待了。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於２０１

５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ

╱２９８１３╱３６╱１９５７）

