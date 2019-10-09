友邦穿２５０天線，港股午後跌幅擴至２１６點報２５６７６

《經濟通通訊社９日專訊》港股今早隨美股走低，早市曾跌逾２００點，後跌幅一度收窄，

惟受累於本地地產股及本地銀行股，跌幅再次擴大。午後在友邦（０１２９９）拖累下，恆指跌

幅再度擴逾２００點，現時恆指報２５６７６點，下跌２１６點或下跌０﹒８４％，主板成交

４５３﹒６３億元。國企指數報１０１７８點，下跌２２點或下跌０﹒２２％。

上證綜指報２９１２點，下跌１點或下跌０﹒０３％，成交１０５１﹒９７億元人民幣。深

成指報９４４３點，下跌３１點或下跌０﹒３３％，成交１４４６﹒７９億元人民幣。

重磅股方面，友邦遭里昂下調目標價，指因近期香港社會運動導致訪客大減，影響業務增長

，午後跌勢加劇，穿２５０天線（７２﹒７８元），現價下跌２﹒３％，報７２﹒２５元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５８﹒１５元 下跌０﹒５１％

港交所 （００３８８） ２２９﹒００元 下跌０﹒９５％

騰訊控股（００７００） ３１９﹒２０元 下跌１﹒４２％

建設銀行（００９３９） ５﹒９９元 上升０﹒６７％

中國移動（００９４１） ６５﹒１０元 無升跌

工商銀行（０１３９８） ５﹒２２元 下跌０﹒１９％

中國平安（０２３１８） ９０﹒５０元 下跌０﹒３９％

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（ｆｚ）

