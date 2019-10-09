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即市新聞

09/10/2019 13:30

友邦穿２５０天線，港股午後跌幅擴至２１６點報２５６７６

　　《經濟通通訊社９日專訊》港股今早隨美股走低，早市曾跌逾２００點，後跌幅一度收窄，
惟受累於本地地產股及本地銀行股，跌幅再次擴大。午後在友邦（０１２９９）拖累下，恆指跌
幅再度擴逾２００點，現時恆指報２５６７６點，下跌２１６點或下跌０﹒８４％，主板成交
４５３﹒６３億元。國企指數報１０１７８點，下跌２２點或下跌０﹒２２％。
　　上證綜指報２９１２點，下跌１點或下跌０﹒０３％，成交１０５１﹒９７億元人民幣。深
成指報９４４３點，下跌３１點或下跌０﹒３３％，成交１４４６﹒７９億元人民幣。
　　重磅股方面，友邦遭里昂下調目標價，指因近期香港社會運動導致訪客大減，影響業務增長
，午後跌勢加劇，穿２５０天線（７２﹒７８元），現價下跌２﹒３％，報７２﹒２５元。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　５８﹒１５元　　　下跌０﹒５１％
　　港交所　（００３８８）　２２９﹒００元　　　下跌０﹒９５％
　　騰訊控股（００７００）　３１９﹒２０元　　　下跌１﹒４２％
　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒９９元　　　上升０﹒６７％
　　中國移動（００９４１）　　６５﹒１０元　　　無升跌
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒２２元　　　下跌０﹒１９％
　　中國平安（０２３１８）　　９０﹒５０元　　　下跌０﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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