《經濟通通訊社９日專訊》港鐵（０００６６）公布，經審視受損壞車站之維修進度後，今
早重開大部分車站，但仍有７個車站仍然關閉。為了騰出更多時間進行維修，列車服務將於今日
晚上八時後結束。
受關閉的車站包括觀塘線的觀塘站、旺角站；將軍澳線關閉的車站包括將軍澳站、坑口站；
馬鞍山線關閉的車站，包括車公廟站、沙田圍站、石門站。
港鐵又指，會安排免費接駁巴士來往寶琳站至調景嶺站，中途停坑口站及將軍澳站。
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09/10/2019 08:39
【修例風暴】港鐵仍有七個車站關閉，晚上八時後停止鐵路服務
《經濟通通訊社９日專訊》港鐵（０００６６）公布，經審視受損壞車站之維修進度後，今
早重開大部分車站，但仍有７個車站仍然關閉。為了騰出更多時間進行維修，列車服務將於今日
晚上八時後結束。
受關閉的車站包括觀塘線的觀塘站、旺角站；將軍澳線關閉的車站包括將軍澳站、坑口站；
馬鞍山線關閉的車站，包括車公廟站、沙田圍站、石門站。
港鐵又指，會安排免費接駁巴士來往寶琳站至調景嶺站，中途停坑口站及將軍澳站。
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