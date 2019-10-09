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即市新聞

09/10/2019 17:06

《盤後部署》貿易戰再度陰晴不定，料恒指本季仍以淡軍為主

　　《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易談判進展再現陰霾，其中美方計劃限制對華投資金融市
場，以及擴大制裁中資公司，消息引發亞洲股市普遍低開低走，港股方面再受波及，今早恆指低
開１５６點，其中大摩唱淡本地銀行股，拖累股價發展；午後港股跌幅輕微擴張，地產股受近日
示威影響成捱沽對象，手機設備股同樣受壓，港股一度最多跌２３６點，全日低見２５６５６點
，最終恆指收報２５６８２點，跌２１０點或跌０﹒８１％，主板成交７５４﹒４３億元，按日
跌９﹒３％。國企指數報１０１６９點，跌３２點或跌０﹒３１％。
　　內地Ａ股造好，上證綜指報２９２４點，升１１點或升０﹒３９％；深成指報９５０６點，
升３１點或升０﹒３４％。兩市成交３６５７﹒９４億元人民幣。
　
＊聯儲局或再擴大資產負債表，英美央行拒絕負利率＊

　　隨著美國經濟出現下滑，美國年內已進行減息，但似乎未能阻止經濟情況繼續惡劣下去，外
媒報道指聯儲局計劃開始擴大資產負債表，為美國融資市場解決短期流動性資金。聯儲局在過去
兩年已經縮表６０００億美元，早前主席鮑威爾於全美商業經濟學會之會議上表示「再次擴大負
債表的時機已經來臨」。有分析指出，由於年尾多間公司需繳稅，而第四季公債標售及銀行業亦
需要資金流動，因此擴大資產負債表有助安撫融資市場的緊張情況。
　　另外，有經濟學家指出，全球央行仍有空間進行減息，但聯儲局減至負利率的機會不大，分
析指雖然各央行出盡奇謀降低借貸成本，但到臨界點時不得不停止相關工具，因擔心將會觸及所
謂「反轉利率」情況出現，資金過分廉價而導致經濟出現收縮情況。有專家指，目前聯儲局及英
國央行只會將基準利率由１﹒７５％至２％降至０﹒７５％至０％，但兩央行都反對負利率；而
歐洲央行利率由負０﹒５％降至負０﹒８％，日本央行由負０﹒１％降至負０﹒３５％。

＊美中貿易戰難以估計，港股中短期再度尋底機會大＊
　　
　　港股進入「慢熊」狀態，雖然全球央行開始進行減息及推出有利融資市場的措施，但中美貿
易戰陰晴不定，本港政治因素波及股市，以及英國脫歐問題未明朗化，三大股市戰場受著不同輕
度的困擾，投資者中長期而言可考慮捕捉開淡機會，恆指本季可能進一步失守２４９００點關口
，最熊可能看２２０００點水平。根據過往各大央行所推出的貨幣寬鬆政策，市場可能需要經歷
一段時間的消化，才會出現反彈情況，相信到年尾前港股都會以淡軍領導大市。（ｕｌ）

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