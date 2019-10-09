【貿易開戰】傳白宮擬限制美國資本流入中國

《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述消息人士報道，美國政府正在推進限制美國資本流入

中國的討論，特別是美國政府養老基金的投資。

據悉，限制資本流入中國的工作已取得進展，上月底亦傳出白宮正在考慮逼使在美上市的中

國公司從美國交易所除牌，後來白宮貿易顧問納瓦羅否認報道。

據周二媒體的報道，美國政府目前正考慮進一步審查指數提供商將被認為對美國投資者構成

重大風險的中國公司納入指數成分股的決定。（ｍｎ）

