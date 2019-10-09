《台股攻略－馮偉明》美股急挫，台股假期前跌穿１０９００點

《台股攻略》美國宣布將對涉及打壓新疆人權的中國官員實施簽證限制等措施，加深市場對

中美貿易談判的疑慮，周二（８日）美股大跌。台股今日（９日）裂口低開，跌１２７點，收

１０８８９點，成交值為新台幣１２９４億元。

台積電及鴻海有沽壓，大立光在法說會前表現牛皮，今日大市以個股表現為主，ＰＡ廠宏捷

科有資金追捧，今日開高走高，午市前漲停，股價突破百元大關；高階ＩＣ設計立積受中國手機

廠大量訂單湧進，９月營收創新高，吸引買盤青睞，收新台幣２１２元。在５Ｇ射頻元件看增下

，宏捷科亮燈漲停，收新台幣１００﹒５元，創近３年新高，帶動砷化鎵族群強勢，全新升

２﹒５％，環宇－ＫＹ及ＩＥＴ－ＫＹ亦有近１％的漲幅。

中美談判再啟動，市場觀望氣氛濃厚，加上台股受長假前沽壓出籠影響，回吐至１０９００

點以下，預期台股走勢將待中美談判結果出爐才會較明朗化。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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