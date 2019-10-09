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即市新聞

09/10/2019 17:18

《台股攻略－馮偉明》美股急挫，台股假期前跌穿１０９００點

　　《台股攻略》美國宣布將對涉及打壓新疆人權的中國官員實施簽證限制等措施，加深市場對
中美貿易談判的疑慮，周二（８日）美股大跌。台股今日（９日）裂口低開，跌１２７點，收
１０８８９點，成交值為新台幣１２９４億元。
　　台積電及鴻海有沽壓，大立光在法說會前表現牛皮，今日大市以個股表現為主，ＰＡ廠宏捷
科有資金追捧，今日開高走高，午市前漲停，股價突破百元大關；高階ＩＣ設計立積受中國手機
廠大量訂單湧進，９月營收創新高，吸引買盤青睞，收新台幣２１２元。在５Ｇ射頻元件看增下
，宏捷科亮燈漲停，收新台幣１００﹒５元，創近３年新高，帶動砷化鎵族群強勢，全新升
２﹒５％，環宇－ＫＹ及ＩＥＴ－ＫＹ亦有近１％的漲幅。
　　中美談判再啟動，市場觀望氣氛濃厚，加上台股受長假前沽壓出籠影響，回吐至１０９００
點以下，預期台股走勢將待中美談判結果出爐才會較明朗化。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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