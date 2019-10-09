《古臣周記－古臣》市況不穩，物管股用嚟避險諗得過？！

《古臣周記》雖然香江實施咗《禁蒙面法》去限制示威活動，但實行至今已經第五日，衝突

同暴力事件仲未見有停止跡象。另一邊廂，花旗國同神州聽日（１０日）又就貿易議題再度談判

，而「孖屐」一早預咗佢哋唔會傾得掂，所以魚缸都係ｋｅｅｐ住窄幅上落。

喺咁嘅市況底下，缸友們想保住自己荷包，都會選擇Ｄ防守性較高嘅板塊，好似逆向ＥＴＦ

同內需股咁，而物管股喺市況唔太好嘅情況下都會有資金湧入避險，所以阿臣今次就嚟講吓，呢

幾年內房股好興分拆出嚟上市嘅物管股！



＊碧桂園服務增長潛力靠呀媽？＊



由於近幾年神州國民有錢咗，對自己生活質素要求都高咗，因而令到物業管理行業開始興起

，變成魚缸其中一個熱門板塊！物管股之一嘅龍頭就非碧桂園服務（０６０９８）莫屬啦，睇佢

嗰名就知佢背後有呀媽－碧桂園（０２００７）撐住。睇佢嘅股價更係由上年開始到依家都仲升

緊，表現相當突出。要睇一個物管股賺唔賺到錢，首先，就要睇佢有幾多收費管理面積，因為愈

多面積，佢嘅管理費就可以收得愈多！而碧桂園服務上半年實現合同管理面積有成５﹒８億平方

米，足足多過另一隻大佬雅生活服務（０３３１９）成２﹒６億平方米！

其次，呀媽碧桂園本身嘅銷售業績對碧桂園服務嚟講都相當重要！因為呀仔上半年物業管理

有近七成七嘅物業都係嚟自碧桂園，所以睇返碧桂園業績，今年頭９個月嘅合同銷售金額共約

４２２９﹒３億元人仔，差７８９﹒５億人仔就同上年年度金額一樣！如果以佢啱啱９月合同銷

售金額約５１５﹒８億人仔去估計之後剩低３個月嘅平均銷售，如無意外今年更加會超過上年嘅

合同銷售金額。因此，阿臣估碧桂園下半年表現都唔會太差，順便帶挈埋佢呀仔都ｋｅｅｐ住有

得升。

不過，凡事都有風險，由於碧桂園服務有約七成七面積都依賴咗呀媽嘅物業，所以如果未來

呀媽賣唔出Ｄ樓，佢收費管理面積增長都會大大縮水，升值潛力亦都變弱。另外，隨住碧桂園服

務今年以來都升咗唔少，依家嘅市盈率係全部物管股之最，去到差唔多成５９倍，阿臣就覺得又

未必要喺依嗰時勢去買佢嘅，可以揀返ｄ估值較為落後嘅街坊。



＊彩生活估值低殘，可現價低吸＊



喺同行嚟講，阿臣就比較睇好Ｄ中型嘅物管股，就好似彩生活（０１７７８）咁，除咗市盈

率只喺９﹒４倍左右，佢喺上半年集團合約管理嘅總建築面積都唔少，有成５﹒６億平方米！除

咗集團合約管理、計埋同佢合作嘅，同埋同盟協議項下嘅平台服務總建築面積有成１２億平方米

。雖然彩生活上半年業績唔算標青，只係多賺兩成三，總收入更只係增長３巴仙；而佢呀媽花樣

年（０１７７７）今年９月嘅物業銷售額就增長咗近兩成半，銷量唔夠其他同行勁，但物管股長

遠嚟講都仲會有增長，可以趁彩生活依家低位現價吸納！



＊阿臣沽３６１度，部署買黃金＊



睇返阿臣嗰倉，雖然阿臣之前睇好３６１度（０１３６１）短期或可升到一年前高位

２﹒１１銀，但由於黃金周都已經完咗，而且睇返依家嗰技術圖，ＭＡＣＤ牛差距開始進一步收

窄。阿臣想拎返Ｄ現金去買第二隻股，所以噚日（８日）就以１﹒８銀沽貨，不計手續費，可以

賺１０００銀。

另外，早前阿臣講過議息之後要部署Ｄ黃金，見依家金價都回落返，之後中美貿易戰又唔知

傾成點，所以諗住買Ｄ金避險。阿臣就睇中咗ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），如果佢喺今個

星期跌穿１１００銀，就可以買定一手先！



表列截至１０月９日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

３６１度 １００００股 １﹒７０元 １﹒７４元 １７４００元

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １２﹒４８元 ２４９６０元

煤氣 １０００股 １６﹒００元 １５﹒２８元 １５２８０元

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股票市值 ： ５７６４０元

剩餘現金 ： １０３１０５元 ＋８７６

組合淨值 ： １６０７４５元

組合本月收益表現： ＋０﹒４％（截至上月底止組合淨值：１６０１０５元）

組合累計收益表現： ＋５３﹒１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

