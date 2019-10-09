《談國論企－黎偉成》養豬企挺國策料無限受惠

《談國論企》中國無疑基本解除非洲豬瘟疫症的威脅，但大量撲殺生豬，使豬隻的生產、供

應大量減少，生豬甚至冷鮮肉、冷凍肉等相關的企業業務業績受壓，卻亦會受到國家國策的扶持

，相信反有正面的前景。

先看（甲）惠生國際控股（０１３４０），因於２０１８年１０月２４日已按產銷基地的湖

南省常德市農業委員會和桃源縣人民政府要求，把所在的兩間養殖場作檢疫隔離，和作４２日封

鎖，預期要在２０１９年底始恢復營運，由是使以生豬屠宰、生豬？殖及飼養等核心收益於

２０１９年上半年為「０」，而２０１８年同期為２﹒４８億元，乃服從政府政策高度表現。

由是國務院副總理胡春華於９月２日在四川省實地督導穩定生豬生產保障市場供應工作時，

指出會落實生豬生產穩定專項補貼、加大信貸保險支持；國家積極挺生豬健康產銷的政策，和地

方政府要肩負「菜籃子」的重任底下，相信惠生國際完全服從做法，我假設會得到相當的政策性

支持。

尤其是惠生於２０１９年上半年的虧損５７０萬元（人民幣．下同），較上年同期所蝕的

２２１０萬元少蝕７４﹒２１％，受市場追捧的原因乃國家積極扶持養豬業的政策使該集團可能

受惠不淺。值得留意的是（二）惠生國際在暫止核心業務營銷的同時，開拓新的借貸業務，收入

１２０１﹒６萬元，顯然是其虧損大減的其中因由。此項的市場需求無疑高企，回報可能不錯，

但風險甚大。

至於（乙）普甜食品（０１６９９）的股東應佔溢利於２０１９年上半年達３７４２萬元，

相對於上年同期出現虧損２００６萬元當然有改善，難得的是非洲豬瘟自２０１８年８月肆虐使

中國內地的生豬存欄量下降，而該集團加大發展（Ｉ）豬肉批發業務力度的做法取得良性成效：

收入１﹒４４億元同比增長５７﹒７％，毛利１８３６萬元同比增長３５﹒９％，扭轉二數於上

年同期分別減少４﹒６８％及１６﹒１％之況，而毛利率１２﹒７％即使較上年下調２個百分點

，但相對於２０１８年減２﹒１個百分點仍略為少減０﹒１個百分點。此於整體收入佔比

４３﹒３％，較２０１８年所佔３３﹒２％多佔１０﹒１個百分點，對業績當有良性的貢獻。

甚至（ＩＩ）規模細小的批發商品豬業務，收入５４０萬元同比增長１２％，漲幅遠不及上

年同期所增的１﹒１６倍，但毛利１４５萬元所增７９％，明顯高於去年的１５﹒８％，尤其值

得注視者乃毛利率２６﹒８％較上年高９﹒９個百分點，而２０１８年則跌９﹒９個百分點為

１６﹒９％。此亦為一個良性的啟示。

至於（ＩＩＩ）尚為第一業務的零售豬肉業務，收入１﹒７２億元同比增長４﹒５％，較上

年同期之數少增１２﹒４７個百分點，毛利２７５４萬元則減５﹒９９％，毛利率１５﹒９％跌

０﹒１７個百分點，乃受困於（１）飼養成本增加，和（２）在２０１８年１１至１２月監督期

在莆田市暫停６個星期營運及銷售所造成的衍生影響。

正因（ＩＶ）飼養成本增加，使普甜的銷售成本２﹒８５億元同比增長２２﹒８５％，較收

入３﹒３４億元所增的２１﹒０２％多增１﹒８３個百分點，使毛利４８６３萬元升幅收窄至

１０﹒１５％，和毛利率由上年同期的１６％下調至僅１４﹒５６％。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

