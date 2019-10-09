《異動股》恒生（１１）急挫近３％，遭大摩唱淡降評級至「減持」

《經濟通通訊社９日專訊》恆生銀行（０００１１）現跌２﹒６６％，報１６０﹒８元，暫
表現最差藍籌，盤中低見１６０﹒３元；成交約３１萬股，涉資５０１１萬元。
恆生銀行遭大摩降兩成目標價至１４０元，評級由「持平」下調至「減持」。
另外，匯控（００００５）亦同樣被大摩降目標價，由７０下調至５１元，評級由「持平」
下調至「減持」。匯控現跌１﹒０３％，報５７﹒８５元。
恆生將於下周二（１５日）除淨，每股派第三次中期息１﹒４元。匯控則將於明日除淨，每
股派第三次中期息１０美仙。
現時，恆生指數報２５６９４，跌１９８點或跌０﹒７７％，主板成交３４﹒５５億元。國
企指數報１０１５１，跌４９點或跌０﹒４９％。
上證綜合指數報２８９６，跌１６點或跌０﹒５７％，成交５３﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報９４０３，跌７０點或跌０﹒７５％，成交１００﹒３０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
匯豐控股（００００５） ５７﹒８５元 跌１﹒０３％
東亞銀行（０００２３） １８﹒４０元 跌３﹒２６％
創興銀行（０１１１１） １３﹒４０元 無升跌
大新銀行（０２３５６） １０﹒２４元 跌１﹒５４％
中銀香港（０２３８８） ２５﹒４５元 跌１﹒５５％
渣打集團（０２８８８） ６０﹒４０元 跌１﹒９５％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）