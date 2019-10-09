  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/10/2019 09:34

《異動股》恒生（１１）急挫近３％，遭大摩唱淡降評級至「減持」

　　《經濟通通訊社９日專訊》恆生銀行（０００１１）現跌２﹒６６％，報１６０﹒８元，暫
表現最差藍籌，盤中低見１６０﹒３元；成交約３１萬股，涉資５０１１萬元。
　　恆生銀行遭大摩降兩成目標價至１４０元，評級由「持平」下調至「減持」。
　　另外，匯控（００００５）亦同樣被大摩降目標價，由７０下調至５１元，評級由「持平」
下調至「減持」。匯控現跌１﹒０３％，報５７﹒８５元。
　　恆生將於下周二（１５日）除淨，每股派第三次中期息１﹒４元。匯控則將於明日除淨，每
股派第三次中期息１０美仙。
　　現時，恆生指數報２５６９４，跌１９８點或跌０﹒７７％，主板成交３４﹒５５億元。國
企指數報１０１５１，跌４９點或跌０﹒４９％。
　　上證綜合指數報２８９６，跌１６點或跌０﹒５７％，成交５３﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報９４０３，跌７０點或跌０﹒７５％，成交１００﹒３０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　５７﹒８５元　　　跌１﹒０３％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１８﹒４０元　　　跌３﹒２６％
　　創興銀行（０１１１１）　　　１３﹒４０元　　　無升跌
　　大新銀行（０２３５６）　　　１０﹒２４元　　　跌１﹒５４％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２５﹒４５元　　　跌１﹒５５％
　　渣打集團（０２８８８）　　　６０﹒４０元　　　跌１﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊09/10/2019
港股10月開局反覆
國際動態09/10/2019
特有意從敘撤軍捱批 遭兩黨共同譴責
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金