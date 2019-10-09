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09/10/2019 14:12

【駐京專電】習近平：中國支持所羅門群島同廣東省交流合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家主席習近平在釣魚台國賓館會見所羅門
群島總理索加瓦雷。習近平指出，中國廣東省同太平洋島國開展地方合作具有良好基礎，積累了
豐富經驗，支持所方加強同廣東等中國地方省市交流合作。
　　習近平指出，所羅門群島位於２１世紀海上絲綢之路南向延伸地帶。雙方要以簽署共建「一
帶一路」諒解備忘錄為契機，加強發展戰略對接，在貿易和投資、基礎設施建設、農林漁業、交
通通信等重點領域打造合作亮點。

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