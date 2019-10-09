《午市前瞻》美中貿談前夕雙方角力不斷，港股十月下試機會大

《經濟通通訊社９日專訊》事隔５個月的中美貿易談判將至，有傳美國限制退休基金投資中

國，並打算擴大對中國貿易黑名單，隔晚（８日）美股大跌，道指挫逾三百點。今早港股隨美股

低開１５６點，早市曾挫２１１點報２５８６６點，之後跌幅明顯收窄至只有２６點，惟受本地

銀行股及地產股拖累，大市支持力不足，最終半日收報２５７１６點，跌１７６點或跌

０﹒６８％，主板成交４１０﹒３４億元。國企指數報１０１８９點，跌１２點或跌

０﹒１２％。

上證綜指報２９０９點，跌４點或跌０﹒１４％，成交９３２﹒４２億元人民幣。深成指報

９４２３點，跌５０點或跌０﹒５４％，成交１２７４﹒４６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）遭大摩降評級至「減持」，目標價削兩成七至５１元，半

日收報５８﹒１５元，跌０﹒５１％；有機構調查，騰訊（００７００）為９月全球手遊收入榜

首。不過，花旗指暫停ＮＢＡ轉播會令其廣告收入受損，半日收報３１９﹒８元，跌１﹒２４％

；中移動（００９４１）軟０﹒０８％，報６５﹒０５元；港交所（００３８８）挫

０﹒９５％，報２２９元；友邦（０１２９９）走低１﹒６９％，報７２﹒７元。

大摩指出，由於本港經濟放緩、低利率及市場競爭加劇，將恆生（０００１１）評級降至減

持，該股半日挫３﹒３９％，報１５９﹒６元，為表現最差藍籌股。中銀（０２３８８）跌

２﹒３２％，報２５﹒２５元。渣打（０２８８８）挫１﹒９５％，報６０﹒４元。東亞

（０００２３）急跌３﹒４７％，報１８﹒３６元。



＊中美緊張局勢加劇，市場避險黃金受追捧＊



市場對本周中美貿易談判結果不抱期望，避險情緒再度加劇，黃金受到追捧，金價目前亦重

上１５００美元水平，黃金相關股亦順勢上揚，山東黃金（０１７８７）揚２﹒７３％，報

２０﹒３元；紫金（０２８９９）微升０﹒３７％，報２﹒６８元；招金（０１８１８）漲

４﹒４２％，報９﹒４５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒８２％，報１１１３元。

評級機構穆迪認為，雖中美貿易局勢仍在升級，但中國政府寬鬆政策將會在未來１２至１８

個月內支持銀行的資產質量，因此對中國銀行體系維持穩定預期，內銀股普漲，交行

（０３３２８）揚１﹒１９％，報５﹒１１元；建行（００９３９）升０﹒８４％，報６元；農

行（０１２８８）升０﹒３３％，報３﹒０７元；中行（０３９８８）無升跌，報３﹒０６元。

工行（０１３９８）軟０﹒１９％，報５﹒２２元。

近日各大內房機構均公布營運數據，９月合約額普遍上漲，此外亦有機構指，國慶黃金周期

間，３０個典型城市新增商品住宅成交面積較去年同期微增３％。內房普遍逆市上漲，中海外（

００６８８）升１﹒５９％，報２５﹒６元；世茂房地產（００８１３）升２﹒０６％，報

２４﹒８元；金茂（００８１７）升４﹒４２％，報４﹒７３元；龍湖（００９６０）升

２﹒６７％，報３０﹒８元；潤地（０１１０９）升３％，報３４﹒３５元，為升幅最大藍籌；

融創（０１９１８）走高４﹒０５％，報３３﹒４元，為表現最好國指股。



＊港府疑限制非港人買樓，本地地產股仍向下＊



各區示威衝突情況未見緩和，多間商場仍提早關閉，另有傳港府正打算增加買地條款，限制

本地房屋售予非本地人士，今日本地地產股繼續向下，長實（０１１１３）挫２﹒２％，報

５１﹒１元；九置（０１９９７）跌１﹒５６％，報４１﹒１５元；嘉里建設（００６８３）跌

１﹒６８％，報２３﹒３５元；恆地（０００１２）逆市升０﹒６９％，報３６﹒６元。

東風今日公布，９月汽車總銷量達１３９９１輛，按年微升０﹒７％，中午收報７﹒１６元

，跌１﹒９２％；而吉利（００１７５）指，不排除與母公司及富豪汽車合併單元合作，跌０﹒

７４％，報１３﹒４２元；其他汽車股亦低走，比亞迪（０１２１１）挫２﹒０７％，報

３７﹒８元，為跌幅最大國指股；廣汽（０２２３８）跌２﹒１７％，報７﹒６５元。

美銀美林發表研究報告，相信銀娛（０００２７）中場業務仍可錄得穩健增長，但續受累宏

觀環境不確定性，降目標價至６３﹒３元，收報４７﹒５５元，跌１﹒２５％；而其他濠賭股亦

普跌，永利（０１１２８）挫２﹒６３％，報１４﹒８元；金沙（０１９２８）跌０﹒７２％，

報３４﹒４５元；美高梅（０２２８２）亦跌２﹒７６％，報１１﹒９６元。



＊黃德几﹕百威短線值博率不高，但可作長線部署＊



港股今日跟隨外圍股市低開，金利豐證券研究部執行董事黃德几對《經濟通通訊社》表示，

中美第十三輪貿易會談將於明日開始，但市場早前對此憧憬過份樂觀，因為過去每一輪會談都未

能落實任何實質的協議。同時，中美在開會前亦持續角力，包括美國擬限制資金流入中國市場，

以及對中概股上市實施更多限制，最新還包括中國打壓ＮＢＡ賽事轉播等。

他預料，今輪高級別官員會面的結果可能與先前十二輪相似，最可能是暫緩關稅，但這並不

能紓緩關稅戰帶來的影響，因為新關稅限期一到仍要執行。此外，他認為，本地政治因素並未完

全在指數權重股上反映，但美中貿談的氣氛可略為減輕大市的跌勢，料恆指十月會反覆向下，並

在２４９００至２５０００點有重要支持。

近日不少內需股有資金追捧，包括連日破頂的美團點評（０３６９０）及新上市的百威亞太

（０１８７６）。黃德几認為，兩隻股份長遠都有吸納價值，因為他們與貿易戰關聯性較少及政

策風險不大；再加上在業界屬寡頭壟斷，盈利增速可觀。他指出，美團近日累積不少升幅，建議

在２０天線約７８元始買入；而百威亞太目前股價接近招股價上限，今日走勢稍微轉弱，有回調

壓力，短線值博率不高，但考慮到大中華地區的增長，目前估值仍合理，可作長線部署。

（ｙｋ，ｆｚ）

